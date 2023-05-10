في جولة ليلية .. وكيل صحة مطروح يتفقد وحدات الرعاية الأولية بالضبعة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال جولة ميدانية مفاجأة منتصف الليل وحدات الرعاية الأولية "وحدة فوكة الصحية" التابعة للإدارة الصحية بالضبعة، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة.



حيث تفقد وكيل الوزارة الاستقبال بالوحدة، ومعمل الوحدة، كما تابع مؤشرات أداء عمل الوحدة حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة فوكة والقرى المجاورة لها،

وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.

وتلاحظ احتياج الوحدة لتمريض بعيادة تنظيم الأسرة واتضح وجود بعض معوقات التشغيل ووعد بالعمل على حلها مع الإدارات المعنية بالمديرية والجهات الأخرى

وفي نهاية الزيارة أكد "سالم" على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، ومؤكدًا علي حسن المعاملة للمُترددين.