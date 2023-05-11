عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع ختام البرنامج التدريبي للناجحين في مسابقة 30ألف معلم

تعليم مطروح خلال
تعليم مطروح خلال الجولة

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات البرنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في "مسابقة ٣٠ ألف معلم" في يومه الثالث والأخير بقاعات مدرسة العيسوي الابتدائية ونور العلم الابتدائية في مدينة الحمام بحضور الدكتورة رحاب قاسم مدير الإدارة التعليمية وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الجدد.

 

وكيل صحة مطروح يتابع اللمسات النهائية لتشغيل وحدة طب أسرة الظافر وأبو ميلاد

بعد قرار وزارة التموين برفع السولار.. تعرف على أسعار المواصلات الجديدة بمطروح


وأجرى شحاتة حوارا مع المتدربين حول مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية التي أعدتها الوزارة وأوضح لهم ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك التدريبات ليكونوا مستعدين تماما للانخراط في منظومة العمل بالقطاع التعليمي.

وأوضح للمتدربين أن البرنامج التأهيلي يأتي حرصا من الوزارة على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

وأضاف وكيل الوزارة أن المحتوى التدريبي في اليوم الثالث والأخير يشمل التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

صفقة سوبر.. هل يتعاقد الزمالك مع نجمه السابق ومحبوب جماهيره؟

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وصول العينات..الصين تبدأ في تنفيذ أولى خطوات إمكانية البناء على سطح القمر

رئيس الوزراء يوجّه بتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات من الموانئ

شذى هاني: إتاحة المرافق لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة

قوته 6.1 علي ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

مقرر لجنة الصناعة : الإنتاجية إسهامها قوي جدا في الاقتصاد المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ