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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع اللمسات النهائية لتشغيل وحدة طب أسرة الظافر وأبو ميلاد

وحدة ابو ميلاد
وحدة ابو ميلاد

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة الظافر وأبو ميلاد بإدارة براني الصحية غرب مطروح وذلك للوقوف على كافة الاحتياجات لاستكمالها والبدء في التشغيل التجريبي للوحدة خلال ساعات ضمن منشآت خدمات الرعاية الصحية الأولية لمدينة براني.

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يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة تشغيل وحدات الرعاية الأولية حرصا على تقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية والقرى المجاورة وتخفيف العبء عن المرضى
وأضاف الدكتور مبروك سالم، أن جميع أعمال الإنشاءات لوحدة أبو ميلاد والإحلال والتجديد لوحدة الظافر تمت بدعم كامل من وزارة الصحة بتكلفة إجمالية بلغت 12مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية وغير الطبية.
وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تكليف الفرق الطبية بإدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتورة مروة عبد المنعم بالتنسيق مع الدكتور لقمان محمد مدير إدارة براني الصحية وعاطف حسن مدير التموين الطبي بالمديرية ورئيسة تمريض الإدارة مس آمال على بالعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الاستعدادات للتشغيل التجريبي للوحدتين والبدء في تفعيل خدمات التطعيمات بواقع جلسة تطعيم أسبوعيا بصفة تبادلية وإنهاء إجراءات تسكين الفئات الطبية والإدارية، بالإضافة إلى تزويد الوحدتين بكافة المستلزمات والأدوية اللازمة للتشغيل التجريبي ولحين استكمال باقي التجهيزات والافتتاح الرسمي في المرحلة المقبلة وتيسرا على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية دون عناء.

 

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