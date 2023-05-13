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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تحذير للغشاشين.. آداب القاهرة تضع تعليمات صارمة قبل بدء الامتحانات.. «التعليم العالي» توضح موقف طلاب السنة التحضيرية بالجامعات الروسية من القبول بمصر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلالها.

 

تحذير للغشاشين.. آداب القاهرة تضع تعليمات صارمة قبل بدء الامتحانات
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عدد من التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 .

فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء طوال الليل
نشهد الآن ظهور قمر التربيع الثاني لشهر شوال ويعد هذا هو التربيع الأخير لهذا الشهر وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

التعليم العالي توضح موقف طلاب السنة التحضيرية بالجامعات الروسية من القبول بمصر
أعلنت وزارة التعليم العالي الإجراءات التي يتبعها الطلاب الدارسون بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

في هذه الحالة | اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا
أعلنت وزارة التعليم العالي الإجراءات التي يتبعها الطلاب الدارسون بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

إجراءات تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل
أعلنت وزارة التعليم العالي الإجراءات التي يتبعها الطلاب الدارسون بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

مشهد رائع لا يفوتك.. لؤلؤة المجموعة الشمسية زحل يجاور القمر خلال ساعات
تشهد الساعات الأولى من يوم غد، حدوث ظاهرة فلكية ترى في سماء مصر، حيث يحدث اقتران بين القمر وكوكب زحل، الذي يعرف بـ«لؤلؤة المجموعة الشمسية» وستكون مرئية بالعين المجردة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.

64 ألفا و215 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم غدا
يؤدى 64 ألفا و215 طالبا وطالبة بمحافظة الفيوم ، امتحانات الشهادة الإعدادية  غدا السبت الموافق  13 مايو 2023 للفصل الدراسى الثانى  دور 2022/2023 ،   بعدد 259 لجنة على مستوى المحافظة ،  تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

القصة الكاملة لفوز طلاب جامعة العلمين بمسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا
استطاع فريق طلابي مكون من 5 طلاب 3 مصريين من جامعة العلمين ومساندة طالبين من أمريكا الفوز بالمركز الأول في مسابقة VTURCS-Virginia Tech Undergraduate Research in Computer Science العالمية والتي تنظم في جامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى ما يقرب من 40 مشروعًا شاركوا في المسابقة.

التعليم في أسبوع| امتحانات الترم الثاني لطلاب النقل بلا شكاوى.. وسقوط منصة أبناؤنا في الخارج
شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الاخبار والاحداث والقرارات الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم قبل الجامعي في مصر على مدار الأسبوع ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد حصاد أخبار التعليم قبل الجامعي في أسبوع .

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم اداب القاهرة بدء الامتحانات

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