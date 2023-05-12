القصة الكاملة لفوز طلاب جامعة العلمين بمسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا

استطاع فريق طلابي مكون من 5 طلاب 3 مصريين من جامعة العلمين ومساندة طالبين من أمريكا الفوز بالمركز الأول في مسابقة VTURCS-Virginia Tech Undergraduate Research in Computer Science العالمية والتي تنظم في جامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى ما يقرب من 40 مشروعًا شاركوا في المسابقة.

فوز طلاب جامعة العلمين بمسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا

والطلاب المشاركون والفائزون في المشروع هم الطالب مؤمن أيمن محمد (برنامج علوم ذكاء الاصطناعي)، والطالب يوسف طارق علي (برنامج هندسة البرمجيات)، والطالب أحمد مصطفى بسيوني (برنامج هندسة البرمجيات)؛ ومن الجانب الأمريكي، الطالب جينيت شاه، والطالبة شاليني دوبي.

ويعُد المشروع الفائز ضمن 3 مشروعات مُشتركة يتم تنفيذها من طلاب علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية هذا العام، تحت إشراف الدكتور محمد صيام من جامعة فيرجينيا تك والدكتور إسلام الجداوي من جامعة العلمين الدولية.

ويسلط برنامج فرجينيا تك للبحوث الجامعية في علوم الكمبيوتر (VTURCS) الضوء على المشروعات البحثية للطلاب خلال العام.

مشروع طلاب جامعة العلمين الفائز بالمركز الأول في مسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا

وقال مؤمن أيمن محمد أحد طلاب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة العلمين الدولية وضمن فريق الشروع الفائز في الماسبقة الدولية، إن هذه المسابقة تنظم في أمريكا كل عام للطلبة والمتخرجين أيضا وأنهم شاركوا فيها بحكم أن المشروع الخاص بهم له علاقة بالذكاء الاصطناعي.

طلاب جامعة العلمين

وأضاف مؤمن أيمن خلال لقائه مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الذكاء الاصطناعي حاليا هو المسيطر على كل شيء في العالم، مشيرا إلي أن المسابقة كان بها العديد من المشروعات التي كان تحتوي علي الكثير من الذكاء الاصطناعي وكان قوي جدا لكنهم استطاعوا الفوز بالمركز الأول.

طلاب جامعة العلمين تصمم موقعا يلخّص الكتب بالذكاء الاصطناعي

ومن جانبه قال الطالب يوسف طارق احد طلاب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة العلمين الدولية وضمن فريق الشروع الفائز في الماسبقة الدولية، إن المشاركة في المسابقة شكل من أشكال الشراكات التي توفرها جامعة العلمين مع الجامعات العالمية وهذا يعتبر كورس مشترك بين جماعة العلمين وجامعة "فرچينيا تك"، والمشاركة في المسابقة كانت بسبب كورس نحن قمنا باجتيازه هو الذي سمح لنا للتقديم في هذه المسابقة.

وشرح الطالب أحمد مصطفى احد طلاب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة العلمين الدولية وضمن فريق المشروع الفائز في المسابقة الدولية، فكرة مشروعهم الفائز حيث قال انه عبارة عن موقع يقوم بتقديم طرق مختلفة للدراسة، حيث أن كثير من الطلاب اثناء المذاكرة يحتاجون لعمل بحث أو ترجمة ورقة بحثية علمية للوصول إلي معلومة محددة ولكن في اثناء رحلة البحث يكون هناك الكثير من المعلومات التي تكون موجودة ولكن نحن لا نحتاجها في الوقت الراهن لذلك من خلال الموقع والذكاء الإصطناعي الذي عملنا علي تنفيذه يتم عمل ملخص الكتاب أو البحث أو الورقة البحثية العلمية بنسبة دقه 96% وتقدم ملخص للطلاب حتي تكون الإستفادة مركزة.

وأضاف أن من خلال الموقع يستطيع الطالب طرح اي سؤال في الكتاب الذي تم تلخيصه ويقوم الذكاء الإصطناعي بتقديم الإجابة له.

وأشار الطالب يوسف طارق إلي أن لجامعة العلمين دور كبير في إنجاح مشروعنا حيث أن الجامعة وفرت لنا الإجهزة الحديثة المتواجدة داخل الجامعة، وان الإشياء التي كانت تحتاج إلي عمل لمدة يوم كامل يتم إنجازها من خلال إجهزة الجامعة في 10 دقائق.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الدولية؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم وتطوير معارفهم، من خلال الاحتكاك بمختلف المستويات العلمية، مما سيساهم في تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.