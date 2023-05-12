عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القصة الكاملة لفوز طلاب جامعة العلمين بمسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا

طلاب جامعة العلمين
طلاب جامعة العلمين

استطاع فريق طلابي مكون من 5 طلاب 3 مصريين من جامعة العلمين ومساندة طالبين من أمريكا الفوز بالمركز الأول في مسابقة VTURCS-Virginia Tech Undergraduate Research in Computer Science العالمية والتي تنظم في جامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى ما يقرب من 40 مشروعًا شاركوا في المسابقة.

فوز طلاب جامعة العلمين بمسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا

والطلاب المشاركون والفائزون في المشروع هم الطالب مؤمن أيمن محمد (برنامج علوم ذكاء الاصطناعي)، والطالب يوسف طارق علي (برنامج هندسة البرمجيات)، والطالب أحمد مصطفى بسيوني (برنامج هندسة البرمجيات)؛ ومن الجانب الأمريكي، الطالب جينيت شاه، والطالبة شاليني دوبي.

ويعُد المشروع الفائز ضمن 3 مشروعات مُشتركة يتم تنفيذها من طلاب علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية هذا العام، تحت إشراف الدكتور محمد صيام من جامعة فيرجينيا تك والدكتور إسلام الجداوي من جامعة العلمين الدولية.

الحوار الوطني| أسباب ظاهرة الدروس الخصوصية.. وخبراء التعليم: الحل في عودة الطلاب للمدراس ومراقبة أداء المعلمين

ويسلط برنامج فرجينيا تك للبحوث الجامعية في علوم الكمبيوتر (VTURCS) الضوء على المشروعات البحثية للطلاب خلال العام.

مشروع طلاب جامعة العلمين الفائز بالمركز الأول في مسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا

وقال مؤمن أيمن محمد أحد طلاب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة العلمين الدولية وضمن فريق الشروع الفائز في الماسبقة الدولية، إن هذه المسابقة تنظم في أمريكا كل عام للطلبة والمتخرجين أيضا وأنهم شاركوا فيها بحكم أن المشروع الخاص بهم له علاقة بالذكاء الاصطناعي.

طلاب جامعة العلمين

وأضاف مؤمن أيمن خلال لقائه مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الذكاء الاصطناعي حاليا هو المسيطر على كل شيء في العالم، مشيرا إلي أن المسابقة كان بها العديد من المشروعات التي كان تحتوي علي الكثير من الذكاء الاصطناعي وكان قوي جدا لكنهم استطاعوا الفوز بالمركز الأول.

طلاب جامعة العلمين تصمم موقعا يلخّص الكتب بالذكاء الاصطناعي  

 

ومن جانبه قال الطالب يوسف طارق احد طلاب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة العلمين الدولية وضمن فريق الشروع الفائز في الماسبقة الدولية، إن المشاركة في المسابقة شكل من أشكال الشراكات التي توفرها جامعة العلمين مع الجامعات العالمية وهذا يعتبر كورس مشترك بين جماعة العلمين وجامعة "فرچينيا تك"، والمشاركة في المسابقة كانت بسبب كورس نحن قمنا باجتيازه هو الذي سمح لنا للتقديم في هذه المسابقة.

وشرح الطالب أحمد مصطفى احد طلاب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة العلمين الدولية وضمن فريق المشروع الفائز في المسابقة الدولية، فكرة مشروعهم الفائز حيث قال انه عبارة عن موقع يقوم بتقديم طرق مختلفة للدراسة، حيث أن كثير من الطلاب اثناء المذاكرة يحتاجون لعمل بحث أو ترجمة ورقة بحثية علمية للوصول إلي معلومة محددة ولكن في اثناء رحلة البحث يكون هناك الكثير من المعلومات التي تكون موجودة ولكن نحن لا نحتاجها في الوقت الراهن لذلك من خلال الموقع والذكاء الإصطناعي الذي عملنا علي تنفيذه يتم عمل ملخص الكتاب أو البحث أو الورقة البحثية العلمية بنسبة دقه 96% وتقدم ملخص للطلاب حتي تكون الإستفادة مركزة.

وأضاف أن من خلال الموقع يستطيع الطالب طرح اي سؤال في الكتاب الذي تم تلخيصه ويقوم الذكاء الإصطناعي بتقديم الإجابة له.

وأشار الطالب يوسف طارق إلي أن لجامعة العلمين دور كبير في إنجاح مشروعنا حيث أن الجامعة وفرت لنا الإجهزة الحديثة المتواجدة داخل الجامعة، وان الإشياء التي كانت تحتاج إلي عمل لمدة يوم كامل يتم إنجازها من خلال إجهزة الجامعة في 10 دقائق.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الدولية؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم وتطوير معارفهم، من خلال الاحتكاك بمختلف المستويات العلمية، مما سيساهم في تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

طلاب جامعة العلمين جامعة العلمين فريق طلابي مسابقة VTURCS-Virginia Tech Undergraduate Research in Computer جامعة فيرجينيا تك برنامج علوم ذكاء الاصطناعي برنامج هندسة البرمجيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أعلن الرحيل وشكوى كهربا للفيفا .. زلزال مرتضى منصور يضرب الزمالك

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

أهلي جدة يقترب من "خيانة" موسيماني والتعاقد مع مدرب عالمي

ترشيحاتنا

روّج أدوية محظورة | قرار عاجل في السعودية بشأن صيدلي مصري

سقوط 33 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة

تشكيل الهلال أمام الوحدة بكأس السعودية

التعليم العالي توضح موقف طلاب السنة التحضيرية بالجامعات الروسية من القبول بمصر

حكم تلقين المصلي التشهد في الصلاة إذا عجز عن حفظه.. الإفتاء توضح

وزير الصحة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الأورام السرطانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

طريقة عمل سمك بوري بالبطاطس والكريمة.. بمذاق لا يقاوم

إقبال كبير على حفل شارموفرز في 6 أكتوبر.. صور

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

فيديو

صدمة تضرب الترجي وغيابات بالجملة | هل يفعلها الأهلي ؟

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ