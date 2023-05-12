إجراءات تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي الإجراءات التي يتبعها الطلاب الدارسون بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية.



وأكدت أنه بداية من يوم السبت 13 مايو، يمكن للطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، التقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.



وأشارت إلى أنه ستتولى الجامعة مسئولية إرسال البيانات إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.