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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والمركز القومي للبحوث

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت جامعة المنصورة الجديدة بروتوكول تعاون مشترك مع المركز القومي للبحوث؛ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

 

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقع بروتوكول التعاون، د. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ود. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث.

 

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز التعاون المشترك بين جامعة المنصورة الجديدة المركز القومي للبحوث؛ لدعم أواصر التعاون في المجالات الأكاديمية والمهنية والتدريبية في مجالات العمل المختلفة، كما تم التوافق الكامل على تحديد التعاون في كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المُشترك، ويشمل بالأخص الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلي والدولي، وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة والمعهد من ناحية والصناعة من ناحية أخرى، وكذلك تبادل الطلاب والعلماء والخبراء، والإشراف العلمي المشترك والمتبادل على رسائل الماجستير والدكتوراه، والتعليم والتدريب في المراحل الدراسية والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية، وإقامة دورات تدريبية بالمعهد لطلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه في التخصصات النادرة، بالإضافة إلى استخدام المكتبة العلمية بالمعهد، وإتاحة الكتب والدوريات والرسائل العلمية لجميع الطلاب، وإتاحة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمعهد في الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة.

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وأكد د. معوض الخولي استعداد جامعة المنصورة الجديدة على التعاون مع المركز القومي للبحوث، خاصة مع اهتمام الجامعة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة كذلك بالاستثمار في العنصر البشري، الذي يعُد أساس النجاح في مختلف المجالات، منوهًا إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر.

 

ومن جانبه، أكد د. حسين درويش حرص المركز القومي للبحوث على تقديم كافة سُبل الدعم والمُساندة للطلاب من مُنطلق مسئولية المركز المجتمعية للربط بين المواد العلمية والنظرية والواقع العملي بالشراكة مع جامعة المنصورة الجديدة للمساعدة في إعداد خريجين مؤهلين علميًا ومهنيًا ليكونوا قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل، معتبرًا أن هذا التعاون سيكون إضافة قوية خاصة وأن جامعة المنصورة الجديدة تقدم برامج تعليمية وتدريبية مُتميزة وسيحقق ذلك المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

 

حضر توقيع بروتوكول التعاون من جانب الجامعة، د. وائل صديق عميد كلية الهندسة بالجامعة، ود. سارة البهلول مدير البرامج الهندسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وحضر من جانب المركز القومي للبحوث، د. محمد محمود هاشم رئيس المركز السابق وأستاذ بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، ود. سمر سامي وكيل والقائم بأعمال عميد معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، ود. أميرة زاهر أستاذ بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، ود. أحمد عبدالرحمن بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، ود. تامر حمودة من معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج.

 

وعلى هامش الفعاليات، قام وفد جامعة المنصورة الجديدة بجولة تفقدية لمعامل ومراكز معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، وتضمنت الجولة زيارة صالات التجارب بشعبة النسيج، ومعامل مركز التميز للنسيج وصالة التحالف القومي للنسيج.

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