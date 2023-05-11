عاشور: العلوم البينية على رأس الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.. وبدأنا خطوات التطبيق

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى في 7 مارس 2023 بحضور المجتمع الأكاديمي والعلمي والبحثي ورؤساء الجامعات فكان يوجد ما يقارب الـ 600 عضو كان حريصا على حضور ورش عمل خلال إطلاق الاستراتيجية.

وأضاف “عاشور”، أن الاستراتيجية هي عبارة عن ورشة عمل طويلة تم التحول من خلالها من الحرص على وضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر 2030 لرؤية الدولة للتنمية الشاملة 2030 وأهداف التنمية المستدامة لتواكب أيضا التوجيهات الحديثة في العلوم لمفهوم الجيل الرابع في الجامعات .

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل 7 محاور أهمها العلوم البينية ، والتي بصدد اليوم تطبيق آلية من آليات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم هو تطبيق فعلي من خلال محور هام وهو العلوم البينية.