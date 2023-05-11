افتتاح ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات".. اليوم

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ فعاليات افتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"، وذلك اليوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣،.



وتأتي الندوة في إطار ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي المصري والنهوض بهما، وتمثل هذه الندوة البداية الرسمية لـ "الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية"، بينما تشتمل الندوة أيضًا على عرض رؤى إستراتيجية للدكتور أيمن عاشور حول التعليم العالي والبحث العلمي مع التركيز على البرامج والبحوث البينية.



بينما تستعرض الدكتورة أولي فيلسمير الأستاذ بجامعة ليوفانا بألمانيا، والخبير العالمي في التخصصات البينية والعابرة للتخصصات رؤيتها في هذا المجال.

وسيتم منح جوائز للمشاركين الناجحين من البرنامج التدريبي لعام 2022، وستوفر الندوة فرصة لتبادل الأفكار حول الموضوعات البحثية الملحة التي تتطلب تدخل الأفكار الاستباقية في العديد من المجالات.