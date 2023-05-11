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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية تهنئ الخبير محمود محيي الدين لحصوله على الدكتوراه الفخرية

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

هنأت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27  والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ لحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس، وذلك تقديرًا لإسهاماته المحلية والعالمية التي تمتد على مدار ٣٠ عامًا، وإسهاماته الكبيرة في مجال الاقتصاد.

 

وبعث الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، برقية تهنئة إلى الدكتور محمود محيي الدين، معربًا عن سعادته الكبيرة والبالغة بتكريمه، مؤكدًا أن ذلك التكريم يعد تقديرًا مستحقًا لمجهوداته العلمية والعملية المخلصة في خدمة مصر والمجتمع الدولي في العديد من القضايا الاقتصادية والملفات الحيوية، وكذلك إسهاماته العظيمة بقمة المناخ  COP 27 ودوره القوي كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية الكبرى، متمنياً له المزيد من التقدم والنجاح ومواصلة مسيرة الإبداع والعلم وتقديم المزيد من العطاءات العلمية والارتقاء بالفكر الاقتصادي ومواكبة كل جديد.

 

وأشار الدكتور "لطفي"، إلى أن الجامعة البريطانية فخورة بالتعاون مع الدكتور محي الدين، ورعايته لنموذج محاكاة قمة المناخ COP 27 Simulation  والذي نظمته الجامعة في أكتوبر الماضي، بمشاركة 130 طالبًا من 24 دولة حول العالم، كما تعتز بدعمه لتنظيم ورعاية النسخة الثانية من النموذج COP 28 Simulation  والذي ستعلن عنه الجامعة قريباً بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك في إطار سعى الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ودعم الأجندة التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 ودور مصر الحيوي في الأجندة المناخية العالمية.

اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ التنمية المستدامة 2030 الجامعة البريطانية في مصر Jobs Education

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