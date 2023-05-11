وزير التعليم العالي: نحتاج إلى تشريعات لتطبيق برامج الاستراتيجية الوطنية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يشكر لجنة التعليم في البرلمان لحرصها على وجود تشريعات تواكب البرامج الجديدة وتطبيقها وفقا للقوانين الخالية والمستقبلية .



واضاف عاشور خلال افتتاح ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات": "نحتاج إلى جانب التشريعات الجديدة، نحتاج هياكل جديدة في الجامعات، وإعداد لبرامج تشمل التخصصات الجديدة ".

وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ فعاليات افتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"، وذلك اليوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣،.



وتأتي الندوة في إطار ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي المصري والنهوض بهما، وتمثل هذه الندوة البداية الرسمية لـ "الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية"، بينما تشتمل الندوة أيضًا على عرض رؤى إستراتيجية للدكتور أيمن عاشور حول التعليم العالي والبحث العلمي مع التركيز على البرامج والبحوث البينية.