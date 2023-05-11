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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: البرلمان يساعد على تعديل القوانين لدعم تطوير الجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  إن لجنة التعليم بالبرلمان حريصة علي تعديل القوانين التي تساعد علي تطوير الجامعات من خلال وضع برامج علمية جديدة مثل البرامج البينية .

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عاشور: العلوم البينية على رأس الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.. وبدأنا خطوات التطبيق

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وزير التعليم العالي: نحتاج إلى تشريعات لتطبيق برامج الاستراتيجية الوطنية


واضاف عاشور خلال افتتاح ندوة حول “برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات “ إن التعليم العالي والبحث العلمي هو قاطرة لتحقيق رؤى الدول في التنمية ومن ضمن التوصيات هي ”ازاي نجهز نفسنا للانطلاقة في تطوير الجامعات وهدفنا إعداد كواد ستنتشر خلال شبكة سيتم تجهيزها خلال الأسبوعين المقبلين”.

 

وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ فعاليات افتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"، وذلك اليوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣،.


وتأتي الندوة في إطار  ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي المصري والنهوض بهما، وتمثل هذه الندوة البداية الرسمية لـ "الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية"، بينما تشتمل الندوة أيضًا على عرض رؤى استراتيجية للدكتور أيمن عاشور حول التعليم العالي والبحث العلمي مع التركيز على البرامج والبحوث البينية.

 

وزير التعليم العالي1
وزير التعليم العالي1
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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