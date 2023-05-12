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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح جديدة في جامعات كازاخستان.. تفاصيل

منح طلابية
منح طلابية

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطنى الدول الأعضاء بالمنظمة للدراسة با لجامعات فى كازاخستان، بينما أخر موعد للتقديم : 30 يونيو2022.

ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:

https://enic-kazakhstan.edu.kz/en/stipendialnye-programmy/operativnaya-informaciya https://enic-kazakhstan.edu.kz/files/1680100250/broshyura—2023-angliyskiy-yazyk.pdf


وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفاد المكتب الثقافى بروما بأن جامعة تورفيرجاتا فى روما عن عقد المؤتمر الثالث تحت عنوان edition of the scientific international CBRN e conference (SICC2023)”” والمزمع اقامته فى الفترة 25-29 سبتمبر2023 فى روما.

واوضحت أن آخر موعد لتقديم الأبحاث هو 14 مايو 2023، بينما لمزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـ
https://www.sicc-series.com/paper-publication-sicc-2023
https://www.sicc-series.com
وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذا المؤتمر

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي ادارة البعثات الادارة المركزية للبعثات Jobs Education

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