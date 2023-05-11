التعليم العالي: العالم يتوجه لجامعات الجيل الخامس ومازالنا نعمل على تطبيق الرابع

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عقد الوزارة ندوة حول برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات يعد من تطبيقات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أنه البرامج البنيية من سمات جامعات الجيل الرابع، ولابد من التعجيل في العمل علي إدراج برامج بينية في الجامعات المصرية، متابعاً: هناك خطة للعمل على ذلك حتى تحقق التعليم العالي المصرية حلم الوصول إلى جامعات الجيل الرابع .

وأضاف عاشور خلال عقد الوزارة ندوة حول برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات، إلى أن العالم خارج مصر يتحدث في وجود تطور كبير في البرامج البينية ويبحث عن دخول عصر جامعات الجيل الخامس، مؤكداً أن التعليم والبحث العلمي هو قاطرة التمية في الدول وجامعات الجيل الهامس اليوم تبحث عن زيادة التداخل مع المجتمع وأن تكون الجامعة والمجتمع كيان واحد والبرامج التعليمية وليدة من المجتمع .

وتابع قائلاً: "الدولة الخارجية المتقدمة بتتكلم في جامعات الجيل الخامس وزاي تطبق مبادئ جامعات الجيل الخامس بها، واحنا لسه بنتكلم عن جامعات الجيل الرابع" .

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي3 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي2 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي1 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية

ندوة حول برامج البحوث البينية