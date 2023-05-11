وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات ندوة برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات .. كيف يساعد البرلمان في دعم تطوير الجامعات

وزير التعليم العالي :

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عاشور : ا

لعلوم البينية على رأس الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي .. وبدأنا خطوات التطبيق

إطلاق الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية بالجامعات المصرية

الجامعات المصرية لديها خطة لتأسيس مناهج بينية التخصصات للتعامل مع التحديات الحديثة التي تواجه المجتمعات

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، فعاليات ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"، والتي تُمثل البداية الرسمية لإطلاق "الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية".

وجاء الافتتاح بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للشئون الفنية، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. أولريك فيلزمير الخبير العالمي في التخصصات البينية والعابرة للتخصصات بجامعة لوفانا بألمانيا، و سامنتا مايلز منسق البرامج التدريبية متعددة وبينية التخصصات في مؤسسة Knowledge E للتدريب والاستشارات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، ولفيف من شركاء المعرفة والخبراء العالميين والمتخصصين في هذا المجال.



ومن جانبه قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى في 7 مارس 2023 بحضور المجتمع الأكاديمي والعلمي والبحثي ورؤساء الجامعات فكان يوجد ما يقارب ال 600 عضو كان حريص على حضور ورش عمل خلال إطلاق الاستراتيجية.



واضاف أيمن أن الاستراتيجية هي عبارة عن ورشة عمل طويلة تم التحول من خلالها من الحرص على وضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر 2030 لرؤية الدولة للتنمية الشاملة 2030 وأهداف التنمية المستدامة لتواكب أيضا التوجيهات الحديثة في العلوم لمفهوم الجيل الرابع في الجامعات .

واشار إلى أن الاستراتيجية تشمل 7 محاور أهمها العلوم البينية ، والتي بصدد اليوم تطبيق آلية من آليات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم هو تطبيق فعلي من خلال محور هام وهو العلوم البينية.

وفي كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الندوة تهدف إلى ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي المصري، موضحًا أن الوزارة قدمت على مدى السنوات الثلاث الماضية من خلال بنك المعرفة المصري (EKB)، بالتعاون مع مؤسسة Knowledge E برامج تدريبية شاملة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات المصرية لديها خطة لتأسيس مناهج بينية التخصصات لديها القدرة على التعامل مع تحديات مركبة تعجز التخصصات المنفردة في التعامل معها مثل ما حدث خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وأثرها على نواحي الحياة، والذي تطلب التعامل مع هذه الجائحة من خلال تعاون الخبراء من تخصصات متعددة في المجالات الطبية والتربوية والاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات للتصدي لتداعيات الأزمة، لافتًا إلى دور البرامج البينية في مواجهة تحديات ظاهرة تغيرات المناخ، والتي تتطلب أيضًا التعاون بين التخصصات للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بتلك التحديات.

وأضاف د. أيمن عاشور أن الوزارة تتبنى فكر نشر البرامج البينية من خلال قيام عدد من الخبراء العالميين من أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بتدريب العديد من أعضاء هيئة التدريس لتطبيق فكر البرامج والأبحاث البينية بالجامعات المصرية. كما نسعى إلى زيادة الخبرة البحثية في مثل هذه النوعية من العلوم من خلال التدريب المتقدم والمشروعات البحثية، فضلاً عن تدريب الباحثين على مهارات معالجة قضايا معقدة يعجز التخصصات المنفردة معالجتها، وتتطلب تتضافر التخصصات للوصول إلى حلول من وجهات نظر متنوعة من الخبراء، لافتًا إلى أنه جارِ إعادة هيكلة الجامعات، لمواكبة التغيرات العالمية، لإعداد برامج بينية متخصصة بالجامعات.



ومن جانبها، أكدت البروفيسور أولي فيلسمير على ضرورة الاهتمام بتسريع وتعدد التخصصات في منظومة التعليم العالي؛ لمواجهة التحديات المجتمعية من خلال البرامج البينية ومتعددة التخصصات، مستعرضة بعض المبادرات العالمية الناجحة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية بما يُسهم فى تعزيز الابتكار وتشجيع المزيد من أوجه التعاون.