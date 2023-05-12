التعليم العالي في أسبوع| شبكة قومية للبرامج والبحوث البينية.. وضوابط لقبول طلاب السودان وروسيا وأوكرانيا

وزير التعليم العالي يفتتح ندوة "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل الاختيار بمسابقة جامعة صديقة للبيئة

ضوابط تحويل الطلاب من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للدراسة بمصر

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها ، وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات ندوة "برامج البحوث البينية ومتعددة، الأعلى للجامعات الخاصة يحدد ضوابط تحويل الطلاب من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية التخصصات".



ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد؛ لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.

وحضر الاجتماع د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 مايو الجاري، قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.



كما أعلنت لجنة الاشراف على مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام ٢٠٢٣ عن القائمة المصغرة لأفضل ٦ جامعات ينحصر فيما بينها اختيار القائمة النهائية للفائزين بالمسابقة، وذلك حسب الترتيب الأبجدي، وعلى النحو الآتي:

- جامعة أسيوط

- جامعة القاهرة

- جامعة المنصورة

- جامعة بنها

- جامعة بني سويف

- جامعة عين شمس

وسوف يتم لاحقا الإعلان عن مواعيد زيارات فريق التحكيم للجامعات الستة.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسيوط.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، لاستضافة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات.



بينما افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح الخميس، فعاليات ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"، والتي تُمثل البداية الرسمية لإطلاق "الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية"

وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أولريك فيلزمير الخبير العالمي في التخصصات البينية والعابرة للتخصصات بجامعة لوفانا بألمانيا، وأ/ سامنتا مايلز منسق البرامج التدريبية متعددة وبينية التخصصات في مؤسسة Knowledge E للتدريب والاستشارات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، ولفيف من شركاء المعرفة والخبراء العالميين والمتخصصين في هذا المجال.



وفي كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الندوة تهدف إلى ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي المصري، موضحًا أن الوزارة قدمت على مدى السنوات الثلاث الماضية من خلال بنك المعرفة المصري (EKB)، بالتعاون مع مؤسسة Knowledge E برامج تدريبية شاملة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

لفتً إلى أن الجامعات المصرية لديها خطة لتأسيس مناهج بينية التخصصات لديها القدرة على التعامل مع تحديات مركبة تعجز التخصصات المنفردة في التعامل معها مثل ما حدث خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وأثرها على نواحي الحياة، والذي تطلب التعامل مع هذه الجائحة من خلال تعاون الخبراء من تخصصات متعددة في المجالات الطبية والتربوية والاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات للتصدي لتداعيات الأزمة، لافتًا إلى دور البرامج البينية في مواجهة تحديات ظاهرة تغيرات المناخ، والتي تتطلب أيضًا التعاون بين التخصصات للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بتلك التحديات.



وأضاف د. أيمن عاشور أن الوزارة تتبنى فكر نشر البرامج البينية من خلال قيام عدد من الخبراء العالميين من أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بتدريب العديد من أعضاء هيئة التدريس لتطبيق فكر البرامج والأبحاث البينية بالجامعات المصرية. كما نسعى إلى زيادة الخبرة البحثية في مثل هذه النوعية من العلوم من خلال التدريب المتقدم والمشروعات البحثية، فضلاً عن تدريب الباحثين على مهارات معالجة قضايا معقدة يعجز التخصصات المنفردة معالجتها، وتتطلب تتضافر التخصصات للوصول إلى حلول من وجهات نظر متنوعة من الخبراء، لافتًا إلى أنه جارِ إعادة هيكلة الجامعات، لمواكبة التغيرات العالمية، لإعداد برامج بينية متخصصة بالجامعات.

ومن جانبها، أكدت البروفيسور أولي فيلسمير على ضرورة الاهتمام بتسريع وتعدد التخصصات في منظومة التعليم العالي؛ لمواجهة التحديات المجتمعية من خلال البرامج البينية ومتعددة التخصصات، مستعرضة بعض المبادرات العالمية الناجحة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية بما يُسهم فى تعزيز الابتكار وتشجيع المزيد من أوجه التعاون.

وأوضحت سامنتا مايلز أن برامج تدريب بناء القدرات ساهمت في تدريب ما يقرب من 145 متخصص أكاديمي مصري من 20 جامعة مصرية خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تمكين المشاركين في دمج تدريس مهارات البحث في المجالات البنية وتطبيق نماذج التعليم والتعلم متعدد التخصصات في جامعاتهم، والترويج للمناهج البينية في الجامعات المصرية.

وعلى هامش الافتتاح، تم منح جوائز للمشاركين الناجحين من البرنامج التدريبي لبناء القدرات لعام 2022.