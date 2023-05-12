تحذير للغشاشين.. آداب القاهرة تضع تعليمات صارمة قبل بدء الامتحانات

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عدد من التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 .
وأوضحت كلية الآداب جامعة القاهرة عن تلك التعليمات فى النقاط التالية :
١- يمنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى
٢- على كل طالب يترك أى كتب ، أو مذكرات أو أوراق تتعلق بالمادة بعيدا عن مكان جلوسه خارج اللجنه الامتحانية
٣- على كل طالب ينظر فى ورقة الاسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط ، ولا ينشغل بالنظر لمن حوله
٤- عدم إحضار الطالب لهاتفه المحمول ، وفى حالة وجود الهاتف مع الطالب لابد من الالتزام بإغلاقة .
٥- من يخالف ذلك يحال لمجلس التأديب بإعتباره شروعا فى الغش