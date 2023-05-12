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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحذير للغشاشين.. آداب القاهرة تضع تعليمات صارمة قبل بدء الامتحانات

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عدد من التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 .

 

وأوضحت كلية الآداب جامعة القاهرة عن تلك التعليمات فى النقاط التالية :

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١- يمنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى 

٢- على كل طالب يترك أى كتب ، أو مذكرات أو أوراق تتعلق بالمادة بعيدا عن مكان جلوسه خارج اللجنه الامتحانية 

٣- على كل طالب ينظر فى ورقة الاسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط ، ولا ينشغل بالنظر لمن حوله 

 

٤- عدم إحضار الطالب لهاتفه المحمول ، وفى حالة وجود الهاتف مع الطالب لابد من الالتزام بإغلاقة .

 

٥- من يخالف ذلك يحال لمجلس التأديب بإعتباره شروعا فى الغش 

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