تحذير للغشاشين.. آداب القاهرة تضع تعليمات صارمة قبل بدء الامتحانات

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عدد من التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 .

وأوضحت كلية الآداب جامعة القاهرة عن تلك التعليمات فى النقاط التالية :

١- يمنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى

٢- على كل طالب يترك أى كتب ، أو مذكرات أو أوراق تتعلق بالمادة بعيدا عن مكان جلوسه خارج اللجنه الامتحانية

٣- على كل طالب ينظر فى ورقة الاسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط ، ولا ينشغل بالنظر لمن حوله

٤- عدم إحضار الطالب لهاتفه المحمول ، وفى حالة وجود الهاتف مع الطالب لابد من الالتزام بإغلاقة .

٥- من يخالف ذلك يحال لمجلس التأديب بإعتباره شروعا فى الغش