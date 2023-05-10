جامعة القاهرة تنتهى من استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى .. وكلية الآثار تشكل لجنة طوارئ عليا

سياسة واقتصاد القاهرة تكشف عقوبات الغش بالامتحان

آثار القاهرة تضع تعليمات صارمة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

تضع كليات جامعة القاهرة، اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 نهاية شهر مايو الجارى ، بكافة الطرق للحفاظ على سلامة الطلاب و صحتهم و انتهاء موسم الامتحانات بشكل طبيعى .

ومن جانبه ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن وجود لجنة طوارئ عليا بالكلية اثناء امتحانات الفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور أحمد رجب ، تم التوجيه بعدم ورود اي سؤال خارج المنهج المقرر الذي تم تدريسه للطلاب ، وتواجد أستاذ المادة في بداية كل امتحان للإجابة علي اي استفسار للطلاب كما تم تشكيل لجنة طواريء عليا بالكلية متواجده علي مدار الساعة لحل أية مشكلات تطرأ أثناء الامتحان ضمانا لامتحانات هادئة بدون أية مشكلات من اي نوع.

كما أوضح عميد الكلية ، انه تم التنبيه على أن تغطي الأسئلة 70% من المقرر ولا تقتصر علي جزء صغير من المنهج ، بالاضافة إلى مراعاة توافق الأسئلة بعددها وتفاصيلها مع الزمن المعلن للامتحان وبحيث يكون هناك وقت كاف للإجابة و للمراجعة .

وفى نفس السياق ،أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عدد من التعليمات الهامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور أحمد رجب ، على جميع الطلاب الالتزام بالتعليمات التى تم الإعلان عنها حتى لا يعرض الطالب نفسه للمعاقبة وجاءت التعليمات كالآتى :

يجب الحضور قبل موعد الامتحانات بوقت كافٍ ومراعاة عدم التأخير

يجب إحضار جميع الأدوات والحرص على ارتداء الكمامة خصوصا اذا كان الطالب مصاب بأي عدوى تنفسية

مراعاة عدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول اللجان بالموبايل أو بأي مذكرات أو داتا حتى وإن كانت داخل الشنط

الجلوس في الديسك المخصص للطالب طبقا لكود الطالب ورقم جلوسه وعدم الجلوس في أي مكان آخر

التأكد من اسم الطالب ورقمه على كراسة الإجابة

الهدوء داخل اللجان وعدم إثارة أي شغب أو الحديث داخل اللجان

على الجانب الآخر ،كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة ، عن العقوبات التى تقع على الطلاب فى حالة رصد اى حالة غش بامتحانات الفصل الدراسى الاول .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، إن فى حالة رصد أى حالة غش خلال الامتحان ويثبت صحة الحالة يحول الطالب إلى التحقيق وتطبق عليه عقوبات اللائحة التى اقرها المجلس الاعلى للجامعات وقد تصل إلى الغاء جميع الامتحانات.

المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى و البحث العلمى أعلنت عقوبات حالات الغش و الشغب بين الطلاب والتي جاءت كالتالي :

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.

- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط .