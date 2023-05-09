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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب جامعة القاهرة: نعمل على نشر مفهوم المطالبة بحقوق الإنسان ورفض الفوضى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي من خلال تصميم وتنفيذ خطة أنشطة مشتركة تتضمن ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.

وقال عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، ان اتحاد الطلاب يقوم بدور كبير بالتعاون مع إدارة الجامعة في نشر المفهوم الشامل لحقوق الطلاب والتوعية به وبيان الحقوق بجوار الواجبات، مؤكدًا على أهمية اتباع الطرق المتحضرة في المطالبة بحقوق الإنسان ورفض الفوضى والخروج على القواعد الحضارية، وضرورة الاستمرار في رفع درجة الوعي.

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جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر،قال الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن طلاب الجامعة من ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي وتولي الجامعة اهتمامًا خاصًا لهم بتوجيه من الدكتور محمد الخشت، بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بتلك الفئة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت للأنشطة الطلابية المختلفة وتلبية تطلعات اتحاد جامعة القاهرة.

ووجه الطلاب الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لدعمه الكبير واللامحدود للأسر الطلابية، وقال الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب الجامعة، إن جامعة القاهرة ليست رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي فقط بل تمتد هذه الريادة لتشمل الأنشطة الطلابية المختلفة وتحرص على إدماج كافة الطلاب داخل تلك الأنشطة التي تساهم في تشكيل شخصياتهم، ومؤكدًا حرص الاتحاد على بذل مزيد من الجهد لتقديم أنشطة طلابية متميزة.
 

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب

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