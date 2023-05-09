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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة: تشكيل لجنة طوارئ عليا بالكلية لحل أي مشكلة أثناء الامتحانات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن بعض التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى نهاية الشهر الجارى . 

وقال الدكتور أحمد رجب ، تم التوجيه بعدم ورود اي سؤال خارج المنهج المقرر الذي تم تدريسه للطلاب ، وتواجد أستاذ المادة في بداية كل امتحان للإجابة علي اي استفسار للطلاب كما تم تشكيل لجنة طواريء عليا بالكلية  متواجده علي مدار الساعة لحل أية مشكلات تطرا أثناء الامتحان ضمانا لامتحانات هادئة بدون أية مشكلات من اي نوع.

كما أوضح عميد الكلية ، انه تم التنبيه على أن تغطي الأسئلة 70% من المقرر ولاتقتصر علي جزء صغير من المنهج
، بالاضافة إلى مراعاة توافق الأسئلة بعددها وتفاصيلها مع الزمن المعلن للامتحان وبحيث يكون هناك وقت كاف للإجابة و للمراجعة .

جامعة القاهرة 

وكان قد أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2022.

وقال أحمد رجب، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تبدأ يوم السبت 27/5/2023 وتستمر لمدة 3 أسابيع.

الدكتور أحمد رجب كلية الاثار جامعة القاهرة جامعة القاهرة متحانات الفصل الدراسى الثانى الامتحان

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