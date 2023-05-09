عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني

أداب القاهرة
أداب القاهرة

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الدبلومات والماجستير و الدكتوراه للفصل الدراسى الثانى للعام الجاامعى 2022-2023 .

وأوضحت كلية الأداب جامعة القاهرة ، أن طلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم 28 من شهر مايو الجارى ، من الساعة الثالثة حتى الرابعة و النصف عصرا . 

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مهرجان الأسر الطلابية بالجامعة تحت شعار " "خيرها علينا .. لينا مكان"، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية، ولفيف من العمداء والوكلاء والأساتذة والطلاب.

txt

آثار القاهرة: تشكيل لجنة طوارئ عليا بالكلية لحل أي مشكلة أثناء الامتحانات

txt

آثار القاهرة تعلن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، الأهمية الكُبرى للأنشطة الطلابية والتي تساهم في تكوين شخصية الطلاب الوطنية التي لا تكتمل إلا من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية، والرياضية، والاجتماعية، والمشاركات الوطنية المختلفة، إلى جانب دراستهم الجامعية، مشيدًا بالعرض المشرف والمتميز الذي قدمه الطلاب من مختلف الكليات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى نجاح الجامعة في إطلاق خريطة للأنشطة الطلابية عن بعد خلال التوقف الاجباري الذي حدث أثناء جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الحضوري للطلاب، ونظمت الجامعة الفعاليات والمسابقات والأنشطة المختلفة عن بُعد، وتجاوز بعضها حدود الجامعة مثل مسابقة "القرآن الكريم" التي شارك فيها الطلاب خارج الجامعة ومصر، مضيفًا أن اتحاد طلاب جامعة القاهرة لديهم إصرار كبيرعلى التوسع في ممارسة أكبر قدر من الأنشطة الطلابية المتميزة والمتنوعة.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بمشاركة طلاب جامعة القاهرة في زيارة المشروعات القومية الضخمة التي تبرز حجم الإنجاز الذي تقوم به الدولة المصرية، موجهًا بضرورة إدراك الطلاب للمفهوم الجديد للوطنية والعمل العام والنشاط الطلابي والعمل من أجل مصر وجامعة القاهرة في إطار مفهوم التيار الوطني العام والذي يعمل في المساحات المشتركة والذي تعمل الجامعة على تأكيده.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته، الفرق بين الدول الديمقراطية والدول المتخلفة في طريقة إدارة الخلافات، فالدول الديمقراطية تدير الخلافات بطرق حضارية تؤدي إلى الالتقاء في مساحات مشتركة ومن ثم تتقدم وتتطور، ولكن الدول المتخلفة تتصارع داخليًا حتى تسقط، مشيرًا إلى ضرورة تلاحم الأفراد من أجل حب الوطن وحب الحياة والاستقرار والعيش بأمان داخل الوطن.
 

كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات الدبلومات امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

ترشيحاتنا

الخارجية: مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن السد الإثيوبي

منح وهدايا حكومية لـ4.7 مليون مواطن..ماذا قدمت الدولة لدعم هذه الفئات؟

نهب البنوك والمحال التجارية.. بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الموقف العملياتي

قبل اجتماعه مع بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الديون

الحق قبل ما تنتهى.. كيف تشارك بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

سامح شكري: الأمور لا تسير بالوتيرة التي نتمناها في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلون ذهبي ومقرمشة .. طريقة عمل كفتة البطاطس

بقميص شفاف.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

يؤدي لأمراض خطيرة.. 7 فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيا

ببطانة ولا من غير.. شاهد| فستان النجمة رزان مغربي يثير الجدل

فيديو

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ