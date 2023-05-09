آثار القاهرة تعلن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2022.

وقال أحمد رجب، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تبدأ يوم السبت 27/5/2023 وتستمر لمدة 3 أسابيع.

وأوضح عميد الكلية، نوعية أسئلة الامتحانات سواء مقالي أو صح وخطأ أو اختيار من متعدد أو صور، سيتم تحديدها بين الاستاذ وطلابه حسب طبيعة كل مادة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق علي أسئلة موضوعية سيقوم الطالب بنقلها مع الإجابات إلى كراسة الإجابة وسيقوم الاستاذ بتصحيحها داخل كراسة الإجابة وليس بالماكينة.

كما أكد رجب، أنه لا توجد أسئلة يجاب عليها في ورقة الأسئلة وإنما جميع الإجابات تنقل إلى داخل كراسة الإجابة باستثناء بعض المواد التي طلب الأساتذة بالاتفاق مع الطلاب أن تكون بابل شيت وتم مراعاة ذلك.