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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تختتم فعاليات مهرجان الأسر.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تتختم جامعة القاهرة، اليوم، فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة، تحت شعار "خيرها علينا .. لينا مكان" والذي كان قد انطلق يوم الأحد 7 مايو الماضي، واستمر لمدة 3 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المنافسات التي يتضمنها المهرجان هذا العام، تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق باتحاد طلاب الجامعة، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم مما يؤدي إلى تعميق الانتماء للوطن.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لتغيير العقل المصري حتى نستطيع تغيير مصر للأفضل، لأن مصر تحتاج إلى جهود هذا الجيل وأن يغير الشباب من أنفسهم للأفضل، لافتًا إلى أن نشاط الأسر الطلابية يجمع كل الأنشطة وكل مسارات الإبداع.

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وأقيمت فعاليات المهرجان بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة، بمشاركة الأسر الطلابية بمختلف كليات الجامعة حيث تتنافس الكليات المشاركة فى مجالات الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، وسيتم توزيع الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى فى كافة المجالات.

وسيتم تكريم الطالب المثالي والطالبة المثالية توزيع الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى فى كافة المجالات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات ختام مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة بطابور عرض لكل كلية ويشارك فيه الطلاب الوافدون بثقافتهم الوطنية، وتشمل فعاليات المهرجان، معرضا فنيا، ودوري المعلومات، وتنس طاولة، وكرة القدم، والعدو 100 متر، والشطرنج، وإلقاء الشعر، والعزف الفردي، والغناء الفردي والجماعي.

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