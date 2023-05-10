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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تعلن تعليمات هامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عدد من التعليمات الهامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

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آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني

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آثار القاهرة: تشكيل لجنة طوارئ عليا بالكلية لحل أي مشكلة أثناء الامتحانات

وقال الدكتور أحمد رجب ، على جميع الطلاب الالتزام بالتعليمات التى تم الإعلان عنها حتى لا يعرض الطالب نفسه للمعاقبة وجاءت التعليمات كالآتى :

  • يجب الحضور قبل موعد الامتحانات بوقت كافي ومراعاة عدم التأخير
  • يجب إحضار جميع الأدوات والحرص على ارتداء الكمامة خصوصا اذا كان الطالب مصاب بأي عدوى تنفسية
  • مراعاة عدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول اللجان بالموبايل أو بأي مذكرات أو داتا حتى وإن كانت داخل الشنط
  • الجلوس في الديسك المخصص للطالب طبقا لكود الطالب ورقم جلوسه وعدم الجلوس في أي مكان آخر
  • التأكد من اسم الطالب ورقمه على كراسة الإجابة
  • الهدوء داخل اللجان وعدم إثارة أي شغب أو الحديث داخل اللجان
الدكتور أحمد رجب كلية الاثار جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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