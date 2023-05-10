آثار القاهرة تعلن تعليمات هامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى.. تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عدد من التعليمات الهامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور أحمد رجب ، على جميع الطلاب الالتزام بالتعليمات التى تم الإعلان عنها حتى لا يعرض الطالب نفسه للمعاقبة وجاءت التعليمات كالآتى :