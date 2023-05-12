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مشهد رائع لا يفوتك.. لؤلؤة المجموعة الشمسية زحل يجاور القمر خلال ساعات

كوكب زحل لؤلؤة المجموعة
كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية

تشهد الساعات الأولى من يوم غدآ، حدوث ظاهرة فلكية ترى في سماء مصر، حيث يحدث اقتران بين القمر وكوكب زحل، الذي يعرف بـ«لؤلؤة المجموعة الشمسية» وستكون مرئية بالعين المجردة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.

القمر وكوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) 

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إنه يقترن القمر فجرا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، يوم السبت الموافق الموافق 13 مايو، حيث نراهما متجاورين في سماء مصر.

واشار تادرس، إلي أننا يمكنا رؤية القمر وكوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) بالعين المجردة السليمة بعد الـثالثة صباحا باتجاة الشرق بحيث يكون القمر عن يمين زحل، ويستمر هذا المشهد الفلكي الجميل إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق، أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية

ويعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات، بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسمك كيلومتر واحد فقط.

ويعتبر كوكب زحل سادس أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس، كما أنه ثاني أكبر الكواكب من حيث الحجم والكتلة، إذ يصل قطره إلى 120 ألف كيلو متر أي عشرة أضعاف قطر كوكب الأرض، ويدور زحل حول الشمس بمسار بيضوي، إذ يتطلب استكماله لدورة واحدة حول الشمس 29 سنة أرضية، بينما يتطلب إكماله دورة واحدة حول نفسه 10 ساعات و39 دقيقة و24 ثانية.

 

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