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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني .. 4 جلسات عمل تنطلق غدا لمناقشة المحور السياسي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تنطلق غدا الأحد، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وتعقد في ذلك اليوم، أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وكشف مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرحلة القادمة وهي الجلسات النقاشية، هي نقاشية مخصصة لكل قضيـة من القضايا التي سيناقشها الحوار الوطني، ولأن تلك القضايا التي تم الاستقرار عليها وهي التي تمثل أولوية عند المواطن وتمس احتياجاته بشكل مباشـر، وتابع: “المواطن هو العنصر الفاعل في الجلسات الحوارية سواء مقدم مقتـرح أو من الفـئات المعنيـة بـالقضيـة أو ممثـل لجـهـة فـاعـلـة”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن هناك العديد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحوار الوطني، ليس فقط على الصعيد السياسي، ولكن أيضا فيما يخص الملفات الاقتصادية التي تشهد تحديات لا تقتصر على المستوى المحلي وإنما تظهر آثارها في العديد من بلدان العالم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحوار الوطني هو جزء مهم من الحراك  الإيجابي الذي تشهده الدولة المصرية حاليا، وأن الحكومة تجتهد لصالح الوطن والمواطن كما أنها مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات، وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تدعى إليها من أجل الوصول إلى رؤى يستفيد بها الوطن.

المحور السياسى الحوار الوطني أشكال التمييز رئيس الوزراء

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