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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البامية بالفراخ فى الفرن بمذاق شهي

طاجن البامية
طاجن البامية

تحتوي البامية على قدر كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم وتحسين حالته وفى نفس التوقيت مذاقها شهي خاصة عندما يتم طهيها فى الفرن.

ونعرض لكم طريقة عمل طاجن البامية بالدجاج فى الفرن من خلال خطوات للشيف شربينى

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مقادير طاجن البامية بالدجاج
أوراك دجاج
فلفل حار
بامية
بصل
ثوم ليمون
كزبرة خضراء
صلصة طماطم
كمون
طماطم

 زيت
ملح 

فلفل

طريقة تحضير طاجن البامية بالدجاج

* في حلة على نار هادئة ضعي زيت الزيتون والبصل المفروم والثوم المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه وقطعي الدجاج وضيفيه عليهم 
* في طاسة اخرى بها كمية قليلة من الزيت شوحي الثوم مع مكعب مرقة واتركيها حتى تحمر ثم اضيفي اليها الطماطم والفلفل الحار والبامية والكزبرة الخضراء وقلبيهم حتى يتغير لون الثوم
* اضيفي مكونات الطاسة لخليط الحلة وقلبيهم  ثم اضيفي صلصة الطماطم  وبعدها الماء واتركيها لتغلي حتى تصبح متوسطة النضج ثم ضعي البامية في طاجن وادخليها فرن ساخن حتى يكمل نضجها.
 

البامية البامية بالدجاج طاجن البامية بالدجاج طريقة عمل طاجن البامية طريقة عمل طاجن

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