مدرب الزمالك السابق: 9 لاعبين مصريين وأجانب يرحلون عن الفريق أخر الموسم

أكد أحمد عبد المقصود المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن هناك عدد كبير من لاعبي الفارس الأبيض لابد أن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد عبد المقصود عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" قوام نادي الزمالك يحتاج رحيل عدد من اللاعبين سواء مصريين أو أجانب، لأن هناك بعض اللاعبين لا تستحق التواجد فى الفريق.

وأضاف:" هناك أزمات بشكل كبير فى نادي الزمالك سواء إدارية أو فنية، وبالطبع المشاكل الإدارية تؤثر على اللاعبين، ولكن الأزمة أيضًا أن هناك 9 لاعبين لابد أن يرحلوا عن صفوف الفريق، ومنهما كان التعاقد معه خطأ.

وتابع:" هناك 9 لاعبين فى نادي الزمالك سواء مصريين أو أجانب لابد أن يرحلوا، لأنهم لا يستحقوا ارتداء القميص الأبيض.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.