أخبار الفن| تفاصيل حالة عادل إمام الصحية.. سر دكتوراه سمية الخشاب

تفاصيل حالة عادل إمام الصحية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها سر دكتوراه سمية الخشاب، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد
شاركت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
أشرف زكي: نعيش أسوأ لحظة في تاريخ الزمالك وجرعة الانتماء خلصت
هاجم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك لكرة القدم بعد سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المنافسة على بطولة الدوري وخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
هاني مهنا: كنا بنقول لوردة متتكلميش كتير.. ولنا الله في أغاني المهرجانات
قال الموسيقار هاني مهنا إن: "المطربة الجزائرية وردة كانت “تغلط” عندما تتحدث في بعض الأحيان، لكن غناها وصوتها إعجاز و"محصلش".
أغنية مسلسل الملكة كليوباترا تحصل على تقييم الأسوأ لدى Rotten Tomatoes
حصلت أغنية مسلسل الملكة كليوباترا، المثير التساؤلات على تقييم الأسوأ في استفتاء فوربيس Forbes، الأمريكية بنسبة 2% للجمهور على موقع التقييمات Rotten Tomatoes.
تفاصيل حصول سمية الخشاب على دكتوراة فخرية
بعد حالة الجدل الكبيرة حول الفنانة سمية الخشاب، خلال الفترة الماضية، كشف نبيل رزق رئيس منظمة الأمم المتحدة للفنون كواليس إعطاء الدكتوراه الفخرية للفنانة، مؤخرا.
بعد 29 عاما على الواد سيد الشغال.. كواليس جديدة لمسرحية عادل إمام
أعاد المخرج والمؤلف أحمد الأبياري، مسرحية الزعيم عادل إمام، الشهيرة «الواد سيد الشغال» للذاكرة مرة أخرى بعد مرور 29 عاما عليها.
بعد الشائعات.. أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.
حوادث النجوم| تهشم سيارة مي سليم.. ابن إيمان البحر درويش يتسبب في مقتل طفل.. وفاة جورج الراسي تحدث جدلا
لم يكن حادث الفنانة مي سليم، هو الأول في الوسط الفني، إذ تعرض عدد من النجوم خلال لعدد من الحوادث المختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة كبيرة من الجدل، كان أخرهم ابن الفنان إيمان البحر درويش، ونرصد في السطور التالية تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن.