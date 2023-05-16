أخبار الفن| تفاصيل حالة عادل إمام الصحية.. سر دكتوراه سمية الخشاب

تفاصيل حالة عادل إمام الصحية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها سر دكتوراه سمية الخشاب، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

شاركت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

هاجم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك لكرة القدم بعد سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المنافسة على بطولة الدوري وخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

قال الموسيقار هاني مهنا إن: "المطربة الجزائرية وردة كانت “تغلط” عندما تتحدث في بعض الأحيان، لكن غناها وصوتها إعجاز و"محصلش".

حصلت أغنية مسلسل الملكة كليوباترا، المثير التساؤلات على تقييم الأسوأ في استفتاء فوربيس Forbes، الأمريكية بنسبة 2% للجمهور على موقع التقييمات Rotten Tomatoes.

بعد حالة الجدل الكبيرة حول الفنانة سمية الخشاب، خلال الفترة الماضية، كشف نبيل رزق رئيس منظمة الأمم المتحدة للفنون كواليس إعطاء الدكتوراه الفخرية للفنانة، مؤخرا.

أعاد المخرج والمؤلف أحمد الأبياري، مسرحية الزعيم عادل إمام، الشهيرة «الواد سيد الشغال» للذاكرة مرة أخرى بعد مرور 29 عاما عليها.

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.

لم يكن حادث الفنانة مي سليم، هو الأول في الوسط الفني، إذ تعرض عدد من النجوم خلال لعدد من الحوادث المختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة كبيرة من الجدل، كان أخرهم ابن الفنان إيمان البحر درويش، ونرصد في السطور التالية تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن.