حوادث النجوم| تهشم سيارة مي سليم.. ابن إيمان البحر درويش يتسبب في مقتل طفل.. وفاة جورج الراسي تحدث جدلا

لم يكن حادث الفنانة مي سليم، هو الأول في الوسط الفني، إذ تعرض عدد من النجوم خلال لعدد من الحوادث المختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة كبيرة من الجدل، كان أخرهم ابن الفنان إيمان البحر درويش، ونرصد في السطور التالية تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن.

مي سليم

تعرضت الفنانة مي سليم لحادث سير على الطريق الدائري باتجاه المعادي حيث حدث تصادم بين أربع سيارات من بينهم سيارة مي سليم، حيث تدمرت سيارتها بالكامل.

كشف الفنانة دانا حمدان عن تفاصيل الحادث الذى تعرضت له شقيقتها الفنانة مى سليم وتسبب فى تهشم سيارتها.

وقالت دانا حمدان لـ صدى البلد : ان مي سليم بخير ربنا نجاها ولكن سيارتها تهشمت نتيجة الصدام وهى حاليا بصحة جيدة وبخير.

وأضافت دانا حمدان: كان حادث كبير وهى مازالت تعانى من خضة نتيجة ما مرت به فى الحادث.

نجل إيمان البحر درويش

وقبل أشهر قليلة، تسبب نجل الفنان إيمان البحر دوريش، في مقتل طفل عمره 4 سنوات، بسبب رعونته في القيادة، ما جعله يصطدم بسيارة والد الطفل الضحية، فانقلبت السيارة، ولفظ الطفل أنفاسه الأخيرة وهو نائم داخل السيارة المصدومة.

كشف محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، تفاصيل مصرع نجله في حادث اصطدام سيارة ابن الفنان إيمان البحر درويش بسيارته.

وأوضح محمود الشوربجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية في الطريق، مما أسفر عن اصطدام سيارة المتهم بسيارته من الخلف بينما كان المجني عليه نائما، إذ انقلبت السيارة وأسفر عن مصرع الطفل وإصابة باقي أفراد الأسرة بكدمات.

ولفت محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، إلى أن المتهم حاول إنكار تسببه بالحادث، لكن تم إرفاق كاميرات المراقبة التي شهدت الحادث في محضر النيابة، مردفا أن ابنه توفي عن 8 سنوات.

وعقبت الإعلامية عزة مصطفى قائلة : «أسرة الفنان إيمان البحر درويش لهم حق الرد».

أثبت تقرير تحليل نجل الفنان إيمان البحر درويش وتوقيع الكشف الطبي عليه أنه كان يقود سيارته تحت تأثير تعاطي الخمور، وأنه كان يقود سيارته بسرعة جنونية ورعونة كبيرة، فتقرر تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا.

ووجّهت جهات التحقيق تهمة القتل الخطأ لنجل الفنان، وأنه كان يقود سيارته تحت تأثير الخمور، وكان يقود سيارته برعونة فائقة، وأنه تسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر، وذلك بعد أن أثبت التقرير الطبي أنه كان يقود سيارته مخمورا.

جورج الراسي

كشفت تقارير إخبارية لبنانية، عن وفاة المطرب جورج الراسي - شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح السبت 27 أغسطس 2022، بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أنا جورج الراسي، كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى (ز.م) وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

وأفاد الموقع اللبناني، أنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

ورحل جورج الراسي بهذا الحادث، في سن صغير، وذلك عن عمر يناهز 42 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في ديسمبر عام 1980.

البحرينية وفاء مكي

وخلال شهر يوليو لعام 2022، كتبت الفنانة البحرينية وفاء مكي عبر حسابها على إنستجرام: «يارب رحمتك عمليتين صعبين بس عليك يارب سهلة اللهم ان شهد مسها الضر وانت ارحم الراحمين».

وتصدرت الفنانة البحرينية وفاء مكي تريند جوجل، بعد إعلان تعرض ابنتها إلى حادث سير مروع والتي أدى لدخول ابنتها في حالة حرجة للغاية.

الكويتي غانم الحمادي

غيب الموت يوم الجمعة 1 يوليو 2022، الفنان الكويتي غانم الحمادي، عن عمر يناهز الـ 36 عامًا، إثر حادث سير مروع تعرض له، حيث لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة بعد وقوع الحادث.

وأوضحت جريدة الرأي الكويتية، أن الراحل غانم الحمادي، كان يستقل سيارته، لكن إطارها انفجر، ثم انقلبت عدة مرات، على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، بالقرب من منطقة أم الهيمان، وذلك أثناء عودته إلى منزله.

ولفظ غانم الحمادي أنفاسه الأخير، فور وقوع الحادث، وقبل قدوم الاسعاف لانقاذه، فيما تم دفن الجثمان في مقبرة الصليبخات في العاصمة الكويت.

عائلة رنا سماحة

وفي شهر يونيو 2022، أعلنت المطربة رنا سماحة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - وفاة طفلين من عائلتها، ودخول والدهم العناية المركزة، إثر حادث أليم.

وكتبت رنا سماحة، في منشور لها عبر فيسبوك: «اللهم اجرنا في مصيبتنا انا لله وانا اليه راجعون .. حبيبتي أَهِلّه كريم محمد سماحة ٧ سنوات ملاك في الجنة.. واخوها حمزه ٣ سنوات ملاك في الجنة الاثنين راحوا .. ووالدهم ابن عمي كريم محمد سماحة في العناية المركزة إثر حادث.. حكمتك يا رب لطفك صبرنا يا الله».

المخرجة نسمة زعزوع

توفيت المخرجة نسمة زعزوع، في حادث مروع، صباح الخميس 16 يونيو 2022، وعبّر أصدقائها عن حزنهم الشديد لوفاتها.

وجاءت تعليقات أصدقائها عبر “الفيسبوك” كالتالي: انا لله وانا اليه راجعون، ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي الله… انتقلت الى رحمة الله,الصديقة الوفية، الضحوكة نسمة زعزوع .. مش عارفة استوعب خبر رحيلك عنا يا نسمة… رحيلك عنا خبر صعب اوي يا حبيبتي يا غالية، كان لسه بينا حكايات كثير".

يا حبيبتي يا نسمة كنت دائما أجمل من الدنيا دي بكثير، كنت اجمل من انها تساعك، عارفة قد ايه كان عالمنا بيخذلك يوم عن يوم، وبتحسي بالحزن والرأفة على حاله وحال الفيه… دائما كنت تتمني لو ان ناس الدنيا يكونوا احن واعدل".

محمد ممدوح

وفي شهر مايو 2021، اعتذر الفنان محمد ممدوح عن حضور تكريمه بحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي بسبب تعرضه لحادث وأكدت مقدمة الحفل إنه بخير.