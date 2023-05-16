هاني مهنا: كنا بنقول لوردة متتكلميش كتير.. ولنا الله في أغاني المهرجانات

قال الموسيقار هاني مهنا إن: "المطربة الجزائرية وردة كانت “تغلط” عندما تتحدث في بعض الأحيان، لكن غناها وصوتها إعجاز و"محصلش".

وأضاف هاني مهنا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي: "عشان كدا كنا بنقول لوردة متتكلميش كتير وكانت بتسمعلنا".

جاء ذلك خلال حديث الموسيقار هاني مهنا عن أزمات الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب تصريحاتها المثيرة التي تدلي بها خلال حفلاتها، وأخبار زواجها وطلاقها التي تتصدر التريند.

أغاني المهرجانات

قال الموسيقار هاني مهنا، إنه سيقدم قريبًا، برنامجًا إذاعيًا، لرفع مستوى الثقافة الموسيقية:" جيلي بالكامل تعلم الفنون والموسيقى من خلال المدرسة، ولنا الله في جيل المهرجانات الحالية".

وأكد الموسيقار هاني مهنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، أن الموسيقى عبارة عن تهذيب للنفس بصورة كبيرة، ولهذا حرصت دولة السعودية وضع منهج الموسيقى ضمن المقرر التعليمي في المدارس والجامعات.

وأضاف هاني مهنا، أن الذكاء الاصطناعي يدخل في صناعة الموسيقى وهذا الأمر له سلبيات وإيجابيات، معبراً:" لازم نستفيد من إيجابيات التكنولوجيا فقط دون المساس بالتراث الفني".

وتابع هاني مهنا: "إحنا عايشين على ذكريات الماضي، معقولة مصر كلها دلوقتي تركت أم كلثوم واتجهت لبيكا وشاكوش".

واستكمل هاني مهنا:" النجوم العرب بعضهم لما بيتكلم بيغلطوا، ووردة كانت بتغلط كتير لما تتكلم، لذا كان يطلب منها الغناء وصوتها فعلاً كان إعجاز، وشيرين تسير على نفس الطريق.