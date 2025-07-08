أخبار السيارات| 129 شركة مهددة بالانهيار.. ومدينة هي الأكثر خطورة على السائقين

نشر موقع صدى البلد مجموعة متنوعة من أخبار السيارات التي تضمنت أحدث التقارير والأحداث في عالم السيارات. إليكم أبرز العناوين:

مدينة مصنفة "الأكثر خطورة" على السائقين في قيادة السيارات

هل تساءلت يومًا متى كانت آخر مرة تعرضت فيها لحادث تصادم بسيط؟ بالنسبة لبعض السائقين، قد تمر سنوات دون أي حوادث، بينما يبدو أن آخرين محاطون بالمخاطر على الطريق بشكل دائم.

صادم.. تسلا سايبرتراك تصدم 9 سيارات وتحطم مزاعم الأمان

أفادت تقارير محلية من ميامي أن حادثًا غريبًا ومثيرًا للجدل وقع بعد منتصف ليلة الأحد، عندما اصطدمت سيارة تسلا سايبرترك بـ9 سيارات متوقفة على جانب طريق ضيق، وسط ادعاءات بأنها كانت تتسابق مع لامبورجيني أوروس.

عيب خطير في سيارة مازدا CX-90 يعرض سائقها لخطر قاتل

لا يعد صوت صرير الفرامل مجرد إزعاج بسيط، بل قد يتحوّل إلى كابوس حقيقي إذا لم تجدِ محاولات الإصلاح نفعًا.

الصور129 شركة سيارات مهددة بالانهيار الشديد في الصين بسبب تدهور السوق

مع استمرار تحول الصين إلى مركز عالمي لصناعة السيارات الكهربائية، يبدو أن الازدهار السريع الذي شهدته الصناعة خلال السنوات الماضية لن يستمر للجميع.

بعد الصيانة.. تعطل سيارات فولفو فجأة بسبب عيب خطير

شركة فورد الأمريكية ثلاثة إجراءات استدعاء جديدة خلال ثلاثة أيام فقط، في أعقاب تصدرها قائمة أكثر الشركات استدعاءً للسيارات خلال النصف الأول من العام