جمال الكشكي يشيد بنجاح جلسات الحوار الوطني

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا نشعر بالفخر لاستمرار الجلسات ونجاحها، متابعا: أطالب بتقديم مقترحات مباشرةً وتوصيات قابلة للتطبيق.

وأضاف "جمال الكشكي" خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني للحوار الوطني، يجب أن يكون لدينا نتائج ومخرجات وحلول وافكار بنهاية كل جلسة، متابعا:" عايز يبقى في أفكار ملموسة وواقعية".

وفي سياق متصل: وأعرب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بنجاح جلسات اليوم الأول وما تشهده جلسات اليوم الثاني، وما يتم طرحه خلال المناقشات، ومن كذلك نتيجة وجود قامات كبيرة بين الحضور والمشاركين.