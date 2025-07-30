قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: مواقف ورسائل الرئيس السيسي غيرت موقف ترامب من غزة
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل بحضور 7 وزراء
تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان لطفي لبيب ورد فعل أسرته
رغم الهدنة الإنسانية.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
الجبهة الوطنية: القضية الفلسطينية محورية لمصر
إخماد حريق داخل مصنع صابون سائل في المنطقة الصناعية بأكتوبر
ضياء رشوان: موقف مصر لا تحكمه المصالح المؤقتة بل يرتكز على ثوابت راسخة
تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي في اتهامه بسب وقذف عفاف شعيب
حريق في شقة بأرض اللواء يزهق روح مالكها
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع دول الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم الهدنة الإنسانية.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة

غزة
غزة
محمود محسن

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إن جميع محافظات القطاع تعرضت اليوم لقصف جوي عنيف من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعلان الاحتلال عن ساعات للهدنة الإنسانية.

وأضاف «جبر»، خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى شهدت قصفًا بطائرة مسيّرة استهدف قبة أحد المساجد، مما أدى إلى أضرار جسيمة بالمكان، بالرغم من تصنيف المنطقة كـ «منطقة آمنة» من قبل سلطات الاحتلال.

وتابع: «في حي التفاح شرق مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين على الفور، وقصفت الطائرات الحربية منزلًا في حي الزيتون، أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الاحتلال يواصل خرق الهدن المعلنة بشكل متكرر، مما يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية، خصوصًا في ظل تفاقم المجاعة وسوء التغذية في عدة مناطق من القطاع.

بشير جبر قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال طائرة مسيّرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

انتخابات مجلس الشيوخ

غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر

تظلمات الثانوية العامة 2025

غيروا إجاباتي في البابل شيت.. طالب ثانوية عامة يوثق تظلمه بالصور

زلزال روسيا

أول تعليق من «البحوث الفلكية» حول إمكانية تأثير زلزال روسيا على مصر .. خاص

أحمد عبد القادر

الأهلي يوجه ضربة مفاجئة لأحمد عبدالقادر بقرار حاسم

ارشيفيه

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025.. كم يتقاضي أصحاب الدرجات بعد الزيادة الجديدة؟

صورة أرشيفية

الطلاب المتظلمون يطَّلعون على أوراقهم من اليوم|ماذا يحدث بمقرات تظلمات الثانوية العامة؟

لطفي لبيب

موعد ومكان جنازة لطفي لبيب.. خاص

ترشيحاتنا

مصر

مصر ترحب بإعلان رئيس وزراء المملكة المتحدة اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية

المساعدات الإنسانية

المساعدات تتواصل إلى غزة.. وتطور جديد في القوافل.. تفاصيل

اللواء عمرو حنفي

ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة| موقف صارم من محافظ البحر الأحمر

بالصور

يتخطى الـ100 ألف جنيه.. فستان نانسي عجرم فى حفل العلمين يثير الجدل

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ضبط 20 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بالزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

هدى الإتربي تثر الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي
هدى الاتربي
هدى الاتربي

أول سيارة طائرة هجينة تنطلق من الإمارات

سيارة طائرة الإمارات
سيارة طائرة الإمارات
سيارة طائرة الإمارات

فيديو

لطفي لبيب

بعد 100 فيلم.. وفاة الفنان لطفي لبيب |فيديوجراف

الفتاة التي تزعم انها ابنة الرئيس السابق

اعترفت بكل حاجة.. القصة الكاملة لفتاة تدعي أنها ابنة الرئيس السابق

رئيس الأركان يشهد إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للإتصالات

رئيس الأركان يشهد إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للإتصالات

شقيق شيرين عبدالوهاب

شقيق شيرين يهاجم مدير أعمالها السابق: "نصاب وحرامي"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد