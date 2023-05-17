تسلا تربح معركة قضائية ضد ولاية ديلاوير الأمريكية| صور

انتهت أخيرًا معركة بين تسلا وولاية ديلاوير، حيث ألغت المحكمة العليا في ديلاوير حكمًا سابقًا يمنع شركة صناعة السيارات من بيع السيارات في الولاية، حيث لم تتمكن تسلا سابقاً من فتح وكالة في ولاية ديلاوير ، مما أدى إلى تعطيل استراتيجية المبيعات المباشرة إلى العملاء للشركة.

تسلا تربح معركة قضائية ضد ولاية ديلاوير الأمريكية

في عام 2019 ، رفض قسم ديلاوير للسيارات (DMV) اقتراح تسلا بإنشاء وكالة داخل الولاية ، مشيرًا إلى انتهاك قانون ممارسات امتياز المركبات الآلية ، الذي يحظر على شركات صناعة السيارات امتلاك وكلاء، ومع ذلك سُمح لـ تسلا بتشغيل "معرض" في Christiana Mall ومركز خدمة في Newport، طالما أن مبيعات المركبات لم تحدث في تلك المواقع.

تسلا تربح معركة قضائية ضد ولاية ديلاوير الأمريكية

وفقًا لـ Delaware Business Now ، يمكن للمشترين الراغبين في شراء تسلا إجراء مشترياتهم من وكلاء تسلا في الدول المجاورة، حيث كانت عمليات الشراء عبر الإنترنت أيضًا خيارًا لأي شخص يريد شراء سيارة تسلا في الولاية.

استأنفت تسلا رفض بيع DMV ، والذي أيده قاضي المحكمة العليا في البداية، ولكن يوم الإثنين ، ألغت المحكمة العليا في ديلاوير الحكم ، واضعة في اعتبارها حقيقة أن نموذج أعمال تسلا مختلف تمامًا عن صانعي السيارات الآخرين، "وأصدرت الجمعية العامة قانون الامتياز لمعالجة التفاوت في القدرة على المساومة ، والذي سمح لمصنعي السيارات الجدد بممارسة ضغوط اقتصادية على امتيازاتهم.

تسلا تربح معركة قضائية ضد ولاية ديلاوير الأمريكية

حتى الآن لا يتم بيع سيارات تسلا الكهربائية الجديدة من خلال التجار المعتمدين في ولاية ديلاوير" وتم وضع مثل هذه القوانين منذ عقود بسبب مخاوف من أن تمارس شركات صناعة السيارات ضغوطًا على التجار المرخصين من خلال بيع السيارات مباشرة إلى المستهلك، و نظرًا لأن تسلا لا تعمل مع تجار الطرف الثالث، فقد تمكنت من خوض المعارك وكسبها في ولايات أخرى بقوانين مماثلة.