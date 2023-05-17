دهسهم وهرب.. مصرع صغير واصابة جدته وشقيقته اطاحت بهم سيارة ببولاق الدكرور

لقي طفل مصرعه بينما أصيبت جدته وشقيقته بإصابات خطيرة أثناء عبورهم نهر الطريق اصطدمت بهما سيارة ملاكي وفر قائدها هاربا، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء احمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين أعلى الدائري قبل نزلة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل الرائدان أيمن السكوري وأحمد مندور معاوني القسم إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة مجهولة بربة منزل 70 سنة مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحفيدتها 5 سنوات مصابه باشتباه نزيف بالمخ وكسور متفرقه بالجسم، حفيدها 3 سنوات مصاب بنزيف بالمخ وتوفي في الحال.

وبسؤال الشهود أقروا أنه أثناء عبور المصابين والمتوفى نهر الطريق اصطدمت بهما سيارة ملاكي مجهولة وفر قائدها هاربا، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم العام، وتكثف مباحث بولاق الدكرور جهودها للقبض على قائد السيارة الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.