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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا: الزعيم عادل إمام حالة استثنائية لن تتكرر في التاريخ

الفنانة يسرا وعادل
الفنانة يسرا وعادل إمام

‏قالت الفنانة يسرا إن الفنان الكبير الزعيم عادل إمام هو حالة استثنائية لن تتكرر في التاريخ، وحب الناس له والاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي و التلفزيون بعيد ميلاده هو حب حقيقي.

 

وتابعت يسرا خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "كل الزوايا"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الحب محدش بيشتريه وهو يستحق لأنه احترم جمهوره، متابعة أن كواليس العمل مع الفنان عادل امام هي أجمل كواليس ممكن حد يشوفها في حياته وأن الواحد بكون رايح مبسوط وراجع مبسوط لأنه يعطي حالة من الاستقرار وحالة من الثقة للفنان الذي يعمل بجانبه.

 

رسالة يسرا للفنان عادل إمام

 

وأضافت ان كل أفلامها مع عادل امام كانت رائعة ولا يوجد فيلم تفضله على الأخر، وأن العمل مع عادل إمام متعة.

ووجهت رسالة  للفنان عادل امام في عيد ميلاده قائلة: "ربنا يخليك لينا ويحفظك وكل عام وانت بألف صحة وعافية وانت جعلتنا فخورين كفنانين بوجودك في وسطنا وجعلتنا نحب الفن ونحترمه من خلالك"

عادل إمام الفنانة يسرا الفن الزعيم

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