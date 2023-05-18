قصص طلاق النجوم| رانيا يوسف تلجأ لأبغض الحلال بسبب التكييف.. والخيانة تنهي زيجة منة عرفة

أثارت تصريحات الفنانة رانيا يوسف الأخيرة حول سبب طلاقها الأول حالة من الجدل، كما شهد الوسط الفني العديد من حالات الطلاق خلال التي أحدثت جدلًًا بين الجمهور والنشطاء، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبرز قصص الطلاق في الوسط الفني.

رانيا يوسف

فجرت الفنانة رانيا يوسف العديد من المفآجات حول علاقتها بأزواجها، وذلك خلال لقائها فى برنامج The Blind Date Show.

وقالت رانيا يوسف: أنا مطلقة من 5 سنين، وعايزة مروحة سقف لإن عندى مشكلة مع التكيف صيف وشتا، والتكييف كان أحد أسباب طلاقى الأول وهو كان قرارا صعبا للغاية لأن الزواج استغرق 5 سنوات لأنى كنت أحبه، وحتى اتمكن من اتخاذ قرار الطلاق قمت بقص شعرى.

وأضافت رانيا يوسف: الزواج الثانى كان قرار خاطئ في وقت خاطئ مع الشخص غير المناسب والزواج الثالث كانت تحت ضغط أهلى وأهله وأولادى وأولاده، وكنت سعيدة أول 3 سنوات.

منة عرفة

قام محمود المهدي - طليق منة عرفة - بحذف منشوره عن الذي تحدث فيه عن خيانة طليقته «بحسب ما قال عبر ستوري انستجرام»، وقام المهدي بكتابة منشور أخر بعدها.

وكتب طليق منة عرفة، في منشوره عبر ستوري حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم ورا خراب بيت بنتها وكل همها الماديات بس ربنا يعوضني على كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني ما قصرتش بالعكس كنت بحافظ».

وكان محمود المهدي - طليق منة عرفة - كتب منشور له عبر ستوري حسابه بتطبيق انستجرام، تحدث فيه عن كواليس الطلاق الذي حدث رسميا خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت عنه منة قبل ساعات.

وكتب طليق منة عرفة، في منشور عبر ستوري انستجرام: «تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيانة وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها عشان أحافظ على بيتي سكت وغير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان هي اللي كانت بتصرف عليها منه وبسبب اني٥ كنت رافضها تشتغل في المجال ده وأمها مكانش عندها مانع تتنازل مقابل الفلوس بس كل حاجة بالدليل .. فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخدو فلوس مني كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدوا العفش وبيعوني العربية وأخواتها وكل حاجة بالدليل».

وأضاف طليق منة عرفة: «حقي عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خراب البيوت أمها بس والله كل الفلوس اللي خدوها وكل حاجة عملتها هبينها وأنا ما طلعتش عمري اتكلمت من غير دليل أو إثبات بس للأسف وبجد علي غزلان ربنا نجاه واليومين دول هنزل الحجات للأسف أهلها بعد أما شلتهم وصرفت وعملت عملو اللي ما يتعملش معايا».

آيتن عامر

في شهر أغسطس 2022، تصدرت الفنانة آيتن عامر مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد إعلان خبر طلاقهما حصريا عبر موقع صدى البلد الإخباري.

وتساءل كثير من محبي آيتن عامر، حول أسباب الطلاق ومتى حدث، في ظل تكتم الفنانة عن التفاصيل، لكن صورها الأخيرة كشفت عن عدم ظهورها بدبلة الزواج قبل فترة طويلة، وكان أخر ظهور لها وهي مرتدية الدبلة كان في شهر يوليو 2021، ما يشير إلى أن الطلاق وقع إبان هذه الفترة.

وعلم موقع "صدى البلد" من مصادر مقربة إنه تم الطلاق بين الفنانة آيتن عامر، وزوجها مدير التصوير عز العرب بشكل رسمي.

وأضافت المصادر إنه تم الطلاق لدى محام شهير في المنيل.

أورتيجا وزوجته كارولينا

وأيضًا في شهر أغسطس، أعلنت كارولينا قنديل، طلاقها من أورتيجا مؤدي المهرجانات الشعبية، وعبرت عن انتهاء علاقتهما بعد الطلاق الأخير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: أنا اطلقت يا جماعة ومعلش عارفة اني زهقتكوا معايا بس خلاص مفيش زهق دي آخر طلقة وبتمنى التوفيق ل أورتيجا في حياته واحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء العمر كله وهيفضل أبو أولادي المحترم وأحسن أب في الدنيا كلها".

وعلم صدى البلد أن سبب الطلاق بين أورتيجا وكارولينا قنديل، يعود لوجود خلافات أسرية، وتدخل من عائلة الطرفين، الأمر الذي جعل الطرفين ينفصلان للمرة الثالثة.

ولم يكن هذا الخلاف هو الأول بينهما، حيث دخلا في خلاف من قبل بسبب قيام كارولينا بمهاجمة أوكا وزوجته مي كساب، إلا أن الجمهور هاجم أورتيجا حينها بسبب ذلك الأمر الذي أدى لحدوث مشكلة كبيرة في ظل رفض كارولينا التوقف عن كتابة المنشورات ومهاجمة أوكا وزوجته.

كما نشأ بينهما خلافات عديدة بسبب العصبية الزائدة التي تتمتع بها كارولينا قنديل، والتي تدفعها في مواقف كثيرة إلى رفع صوتها على أورتيجا ، وهو ما وضعه في موقف محرج في كثير من الأوقات.

وعلى الرغم من الطلاق بينهما، إلا أن كارولينا تحرص على وجود علاقة صداقة وأنهم سيبقيان أخوة والعلاقة الطيبة ستستمر بينها وبين والد أطفالها أورتيجا ، في ظل صعوبة عودتهم مرة أخرى بعد طلاقهما للمرة الثالثة .

معتصم النهار

في شهر مارس 2022، أذاع برنامج MBC Trending، تقريرًا مصورًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، أكد من خلاله وقوع الطلاق بين الفنان معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.

وقال مذيعي برنامج MBCTrending، أن الطلاق وقع رسميًا بين معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد أن قام كلًا منهما بحذف الصور التي تجمعهما، وإلغاء متابعة الآخر.

خرجت لين برنجكجي -طليقة الفنان معتصم النهار- عن صمتها، وكتبت كلمات عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، تلمح فيه إلى واقعة طلاقها التي أحدثت جدلًا خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت طليقة معتصم النهار، عبر انستجرام: «نحن ننجو فقط بفضل الله ولطفه وفضله، الحمد لله على ما مضى، والحمد لله على ما نحن الآن، والحمد لله على ما هو آت، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا».

مصطفى فهمي

أكدت المحامية سناء لحظي في تصريحات لـ صدى البلد انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لست سنوات.

وقالت إن مصطفى قرر أن ينفصل عن زوجته في هدوء تام.

وأصدر الفنان مصطفى فهمي، بيانا كشف فيه ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وأوضح أن الأخيرة اقتحمت شقته، بالاستعانة بـ "بلطجية"، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم تواجده في القاهرة- على حد قوله-.

وشدد "فهمي" في البيان أنه لن يتنازل عن حقه، كاشفا أنه تناقش مع زوجته السابقة في موضوع الطلاق أكثر من مرة، وذلك بعلم والدها، وشقيقها، على أن يتم ذلك بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

وردا على ادعاءها بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: "تدعي أني اخذت ملابسها واحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديده كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق".

وأشار إلى إنه عرض عليها كل هذه المبالغ، والمقتنيات عرض قانوني وقد استلم إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه- وذلك على حد قوله-.

وأضاف "فهمي": " لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقه تسمى "الروشة" قيمتها 3 مليون دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهره بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 مليون جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنه قيمته عن 4 مليون جنيه".

وتابع: "تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها أن زواجنا ليس إلا مشروع للتربح، والكسب المادي والشهرة والاستفاده من مكانتي الفنية".

وأشار إلى أنه طلقها للأسباب سالفة الذكر، إلى جانب أسباب أخرى، موضحا: "صنت لها كرامتها وماء جهها ولم أرغب في الخوض في أسباب الطلاق على الملأ، وعرضت عليها كافة مستحقاتها القانونيه بانذارات رسمية استلمتها إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي سواء أرباح مادية، أومعنوية، وتحقيق شهرة لأسمها في مظلومية من افتعالها وخيالها".

وكشف أن طليقته أقرت في تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم منه ضدها باقتحامها شقته، كما اثبتت شهادة الشهود صحة الواقعة وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها.

أصالة وطارق العريان

أعلنت الفنانة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، رسميا فى 6 يناير من عام 2020، لتفاجئ جمهورها بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتعلن من خلالها انفصالهما رسميا.

وعلقت أصالة على الصورة: "صباح الخير ... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا ، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".