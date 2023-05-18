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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

سعر كيلو اللحم البلدي
سعر كيلو اللحم البلدي

شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، الخميس، استقراراً ملحوظاً بعد تحرك واضح الأيام الماضية وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها.

اسعار اللحوم البلدي 

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

أسعار اللحوم الحمراء بالمنافذ: 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم بمنافذ أمان: 220 جنيهًا.

سعر اللحوم البلدي الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 200 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 250 و300 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 240 و280 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي بين 130 و140 جنيهًا.

فيما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 250 و320 جنيهًا.

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واردات مصر من اللحوم والأبقار والجواميس الحية

يشار إلى أن قيمة واردات مصر من اللحوم والأبقار والجواميس الحية  ارتفعت بنحو 17.8% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022،  لتبلغ  نحو 1.367 مليار دولار في مقابل 1.16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وانخفضت قيمة فاتورة استيراد مصر من تلك السلع بنسبة 55.7% خلال سبتمبر لتبلغ نحو 50.421 مليون دولار في مقابل 113.919 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021، مؤشرات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجعت قيمة واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية بنسبة 42% خلال أول 9 أشهر من 2022، لتسجل نحو 99.252  مليون دولار في مقابل 171.11 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وكذلك بنسبة 83.2% خلال سبتمبر لتبلغ نحو 2.816 مليون دولار في مقابل 16.808 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

سعر كيلو اللحم 

السعر المحتمل لكيلو اللحم

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، إن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية، ومن جانب آخر ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة والتي يتم الاعتماد عليها بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن انتاج مصر من اللحوم لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي.

وأضاف وهبة، أن أسعار اللحوم تتراوح بين 280 لـ 320 جنيهًا، متوقعا أن تصل بحلول عيد الأضحى لقيمة 350 جنيهًا؛ إذا لم تضع الدولة حلول جذرية وليست مسكنات لتحجيم الأسعار، ويتم ذلك من خلال زيادة كميات اللحوم المستوردة الفترة المقبلة.

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