الزراعة تزف بشرى بشأن أسعار اللحوم والدواجن.. وتؤكد: التطبيقات الحديثة تحفيز للفلاحين

تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن العديد من الأمور منها توريد القمح، والإفراج عن الأعلاف، وأسعار اللحوم والدواجن، وذلك خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

الزراعة تزف بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم والدواجن

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية توسع الدولة في المساحات المنزرعة بالمناطق الجديدة؛ من أجل تقليل فجوة استيراد السلع، إلى جانب العمل على توفير الأعلاف لمربي الدواجن؛ الأمر الذي سينعكس على الأسواق.



1500 جنيه للأردب| الزراعة: الفلاح يحصل على مستحقاته خلال 48 من تسليم القمح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن عملية توريد القمح تسير بشكل جيد.

وأضاف: "عملية الاستلام تتم من خلال اللجان المختصة، ويتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة"، مشيرا: "الصوامع أحدث فرق كبير في تخزين القمح"، موضحا: “سعر توريد القمح 1500 جنيه للأردب وهو رقم غير مسبوق”، متابعا "لجنة مشتركة من الزراعة والتموين تعاين الأقماح التي يتم استلامها".



الزراعة: التطبيقات الحديثة في الزراعة تحفيز للفلاحين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة وضعت سعر لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح.



الزراعة: توافر الأعلاف في الأسواق ينعكس إيجابيا على سوق الدواجن والألبان

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأعلاف أصبحت متوفرة في الأسواق.

وأشار: "توافر الأعلاف في الأسواق ينعكس إيجابيا على سوق الدواجن والألبان"، موضحا: "سعر الضمان لطن الذرة وصل إلى 9500 جنيها، وسعر الضمان وصل إلى 18 ألف جنيه لفول الصويا".



الزراعة: الدولة خصصت موارد مالية لتحديث طرق الري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبنت خلال الفترة الأخيرة زيادة المساحات المنزرعة.

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: "الدولة تبنت خطة للتوسع في الزراعة"، موضحا: "الدولة بذلت جهودا ضخمة من أجل التنمية".