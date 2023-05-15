308 آلاف طن.. الزراعة تكشف تفاصيل الإفراج عن أكبر كمية إعلاف.. فيديو

أكد دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الأعلاف تمثل من 60 إلى 70% من بروتين الإنتاج الحيواني والداجني.

وقال طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن توفير العملات اللازمة لتسهيل الإفراج عن شحنات الأعلاف اللازمة في مصر.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم الإفراج عن أكبر كمية إعلاف دفعة واحدة بنحو 308 ألف طن من الذرة وفول الصويا.

تنسيق كامل مع أجهزة الدولة

وأشار طارق سليمان إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع أجهزة الدولة، للسعي نحو الإفراج عن كميات أكبر من الأعلاف.