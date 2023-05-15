الزراعة: التطبيقات الحديثة في الزراعة تحفيز للفلاحين.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة وضعت سعر لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح.

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة وضعت خطة لتحسين دخل الفلاحين"، مشيرا: "حياة كريمة مشروع هدفه تغيير الحياة للمصريين".

وأشار:" إنتاجية فدان القمح حاليا تصل إلى 30 أردب، والدولة تكرم الفلاحين أصحاب النماذج المتميزة في الإنتاجية، والتقاوي والأسمدة ضمن الدعم المقدم من الدولة للفلاحين".

وأوضح: "متوسط انتاج الفدان للقمح في مصر منذ عشرات السنوات من 10 إلى 12 أردب"، مؤكدا: "الدولة قادرة على توفير احتياجات المواطنين".

وتابع: "التقاوي المستنبطة تريد من الإنتاجية وينعكس ذلك على دخل الفلاح"، موضحا: "الحقول الإرشادية تكون في وسط مناطق تزرع القمح، والتوصيات العلمية يتم تطبيقها في الحقول الإرشادية".

وأكمل: "تطوير نظم الزراعة يتم تطبيقها في الحقول الإرشادية"، لافتا: "المشروع القومي للحقول الإرشادية للقمح في كل محافظات الجمهورية.. والتطبيقات الحديثة في الزراعة تحفيز للفلاحين".

