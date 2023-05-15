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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: توافر الأعلاف في الأسواق ينعكس إيجابيا على سوق الدواجن والألبان

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأعلاف أصبحت متوفرة في الأسواق.

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الزراعة تنفذ يوم حصاد لمحصول القمح بمحافظة القليوبية

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سعر الضمان "للذرة والصويا"..الزراعة تكشف التفاصيل

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم الإفراج عن حوالي 300 ألف طن مستلزمات أعلاف".

 

وأشار: "توافر الأعلاف في الاسواق ينعكس إيجابيا على سوق الدواجن والألبان"، موضحا: "سعر الضمان لطن الذرة وصل إلى 9500 جنيها، وسعر الضمان وصل إلى 18 ألف جنيه لفول الصويا".

 

وأوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: "سعر الضمان للذرة البيضاء وصل إلى 9 آلاف جنيه".
 

الزراعة المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش الدواجن

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