الزراعة: توافر الأعلاف في الأسواق ينعكس إيجابيا على سوق الدواجن والألبان

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأعلاف أصبحت متوفرة في الأسواق.

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم الإفراج عن حوالي 300 ألف طن مستلزمات أعلاف".

وأشار: "توافر الأعلاف في الاسواق ينعكس إيجابيا على سوق الدواجن والألبان"، موضحا: "سعر الضمان لطن الذرة وصل إلى 9500 جنيها، وسعر الضمان وصل إلى 18 ألف جنيه لفول الصويا".

وأوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: "سعر الضمان للذرة البيضاء وصل إلى 9 آلاف جنيه".

