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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تضع خطة تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم

صدى البلد

تعمل الحكومة على تنويع مصادر وارداتها من السلع الأساسية، منها اللحوم من خلال استيرادها من تشاد وجيبوتي، وتقليل الاعتماد على تلك الواردة من السودان بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

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اللحوم فى مصر 

 

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة،  أن الحرب الدائرة فى السودان لن تؤثر على كميات اللحوم فى مصر، لإننا لانعتمد على مصدر واحد فى استيراد اللحوم أو الماشية الحية ولدينا عدة مصادر من دول أخرى، غير الإنتاج المحلى فى مصر، والذى من المتوقع أن يشهد زيادة خلال الفترة المقبلة نتيجة توافر الأعلاف وانخفاض أسعارها .

مصادر متعددة

 

وأشار "القرش" خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أن لدينا فى جانب آخر تنسيق مع مختلف الدول لاستيراد اللحوم من مصادر متعددة وكذلك لدينا بدائل لتلك المصادر، بجانب وجود لجان تتجول فى مجازر الدول التى نستورد منها اللحوم، للتأكد من سلامتها .

تشديد الرقابه على اللحوم

 

وأضاف "معاون وزير الزراعة" أنه يتم تشديد الرقابة على اللحوم المستوردة للتأكد من سلامتها، معلقا: "مستمرون فى هذه المنظومة ونعمل على توفير اللحوم خاصة قبل عيد الأضحى المبارك" .

الموقف الوبائي

 

وأشار محمد القرش إلي أنخ قبل استيراد أي لحوم من أي دولة يتم مراجعة دورية للموقف الوبائي في هذه الدولة، كما أن هناك تنوع من أجل توفير البروتين الأحمر للمواطنين، كما أن قيادات الدولة حريصة على توفير احتياجات السوق من اللحوم في حالة وجود أي طوارئ تحدث في الدول التي يتم الاستيراد منها اللحوم.

 

لحوم وزارة الزراعة 
 

وتابع قائلا: "تمتلك وزارة الزراعة مزارع لانتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة، ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية، مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار" .
 

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