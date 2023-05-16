برلماني يطالب بمواجهة الإرتفاعات الجنونية فى أسعار اللحوم

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة خاصة بعد أن أصبح سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 350 جنيها و 400 في الأسواق .

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ظاهرة ارتفاع الأسعار للعديد من السلع وفى مقدمتها أسعار اللحوم مطالباً من الحكومة تكثيف الرقابة وقيام جميع المحافظين بجولات مفاجئة على الاسواق لضبط المخالفين وتوقيع اقصى العقوبات عليهم .

مطالباً من الحكومة القيام باجراء دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لأسعار مختلف أنواع اللحوم لتحديد أسعارها الحقيقية مع وضع هامش ربح مناسب لمربى الماشية والتجار والجزارين مؤكداً على ضرورة التزام الجميع بهذه الاسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون رفع أسعار اللحوم .

كما طالب النائب سيد حنفى طه من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية بالتوسع فى إنشاء المزيد من شوادر اللحوم فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية خاصة أن أسعار اللحوم داخل الشوادر مخفضة مشيراً إلى ضرورة أن يكون لجميع المحافظين دورهم فى مساندة ودعم الجهود الحكومية فى هذا الصدد .

كما طالب النائب سيد حنفى طه بمواجهة الارتفاعات الجنونية فى اسعار حديد التسليح خاصة أن تجار الحديد يبيعون الطن بأكثر من 40 جنيه متسائلاً : من يحمي التجار ولما ذا لم يقبض عليهم ويتحولوا للكسب غير المشروع في ظل ازمة اسعار العقار الطاحنة لأنهم يكسبوا 8 الاف جنيه في الطن يعني حوالى 25 % ونفس الموضوع في الاسمنت المصنع بيصدره ب٤٥ دولار بما يساوي 1300 جنيه مصري للطن ويتم بيعه فى السوق المحلى ب 2000 جنيه في السوق المحلي .