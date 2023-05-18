تم إحالته للنيابة العامة.. كواليس تسريب امتحان الدراسات في الدقهلية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس بيانًا اوضحت فيه تفاصيل تسريب امتحان مادة الدراسات الإجتماعية في آخر أيام امتحانات الشهادة الاعدادية.



وقال البيان إنه تم اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بتحويل المتسبين فى تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشئون القانونية ووقفهم عن العمل ثلاث شهور بناء على قرار المحافظ واحالتهم الى المحامى العام.



وأضاف أنه بناءً على ماورد إلى ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بتسريب امتحان ماده الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية من رئيس غرفة العمليات هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبعد التأكد من صحه الواقعة جرى الاتصال على الفور بمحافظ الدقهلية الذى امر بإحالة المتسبيين فى واقعه الغش إلى الشئون القانونية ووقفهم عن العمل ثلاث شهور بقرار معالى المحافظ، وعرضهم على المحامى العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون تجريم الغش.



وقررت مديرية التربية والتعليم إلغاء الامتحان الدراسات اليوم الخميس وتأجيله الى يوم السبت الموافق ٢٠مايو وذلك لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.



وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية يستعدون اختتام الامتحانات بأداء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية والحاشب الآلي على فترتين.



وانطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية السبت الماضي داخل ٥٨٣ لجنة، بمدارس المحافظة وباشراف 17 ادارة تعليمية.



وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الإعدادية هذا العام مايزيد عن ١٢٥ الف ٥٠٩ طالب وطالبة علي مستوي المحافظة.