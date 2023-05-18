استصلاح 50 فدانا.. مشروعات تنموية مشتركة بين الزراعة والبترول بسيناء

نفذ مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع شركة بترول بلاعيم عددا من المشروعات التنموية بمنطقة وادى فيران بمحافظة جنوب سيناء وذلك برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس طارق الملا وزير البترول واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وصرح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المشروعات التنموية بوادى فيران تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسيه بالاهتمام بدمج أبناء سيناء ومشاركتهم الفعالة فى التنمية المجتمعية.

من جانبه أشاد المهندس خالد موافى رئيس مجلس ادارة شركة بترول بلاعيم بالتعاون المثمر مع مركز بحوث الصحراء والذى يهدف الى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في وادي فيران، بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل من خلال زيادة مساحات الأراضى الزراعيه وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين في المنطقة.

وأفاد المهندس محمود أبواليزيد نائب المدير العام ومدير العلاقات الخارجيه بشركة أيوك بأن هذه الأنشطه تقع فى إطار حرص شركة أيوك على القيام بدورها الفعال فى إطار المسئولية المجتمعية والتى تهدف الى تعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعيه والحفاظ عليها من خلال التعاون مع المؤسسات العلميه ذات الخبرات الكبيره فى المجالات التنموية حيث يمثل مركز بحوث الصحراء أحد أهم المراكز البحثية فى مجالات التنمية الصحراوية.

وأفاد الدكتور ايهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء بأن المشروع يهدف الى استصلاح مساحة 50 فدانا تقريبا بمنطقة مكتب بوادى فيران بالاضافه الى تصحيح الممارسات الزراعيه لمساحة 50 فدانا وتقديم عدد 30 مشروع انتاج حيوانى (دجاج بياض – أغنام) وتوفير مياه للشرب من خلال انشاء عدد 3 محطات تحلية توفر مياه للشرب لعدد 4000 مواطن، بالاضافة الى رفع الوعى البيئى لسكان المنطقة من خلال تدوير المخلفات الزراعية وتدريب المزارعين على تنفيذ المكمورات العلفيه لانتاج السيلاج والمكمورات السماديه لانتاج الكمبوست والتى تهدف الى زيادة القيمة المضافه للمخلفات الزراعية.

وصرح العميد محمد ابوشادى مدير عام التنمية المستدامه بشركة بتروبل بأنه تم تنفيذ استصلاح مساحة 10 أفدنة وتصحيح الممارسات الزراعيه لمساحة 10 أفدنة بالاضافة الى توزيع 9 مشروعات دواجن بمنطقة مكتب وابوغراقد بوادى فيران وجار استكمال الأنشطة الخاصة بالمشروع حيث من المتوقع تنفيذ جميع الأنشطه وتحقيق المستهدف من المشروع بنهاية يونيو 2024.

وأضاف الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أنه بفضل هذه المشروعات، يتوقع أن ترتفع إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها في وادي فيران وذلك بفضل استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة وتربية الحيوانات ما سيؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين في المنطقة.