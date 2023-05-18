عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفوز على أسوان 1-0 بالدوري .. ويستمر في المركز الرابع

صدى البلد

انتهت مباراة الزمالك وأسوان بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.


تفاصيل المباراة

ظهر الزمالك بشكل جيد في أول 5 دقائق من المباراة ووصل لمرمى فريق أسوان عن طريق تسديدة صاروخية من إبراهيما نداي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن حارس المرمى من إبعادها عن مرماه.

ولم يكن الزمالك صاحب الكلمة الأولى بعد مرور الخمس دقائق الأولى، وبدأ فريق أسوان في الاستحواذ على الكرة بشكل منظم، ووصل أكثر من مرة لمرمى الزمالك وهدد محمد صبحي وكان قريبا من تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة التاسعة توغل شيكابالا لاعب الزمالك بين دفاعات فريق أسوان، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن علت المرمى بشكل غير جيد.

صنع ابراهيما نداي هجمة خطيرة على مرمى أسوان في الدقيقة 20 من عمر المباراة وتلاعب بالدفاع بشكل رائع وسدد الكرة ولكن وضع مدافع أسوان قدمه في الكرة وأبعدها عن المرمى في اللحظة المناسبة.

وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة حاصر أسوان فريق الزمالك في منطقة جزائه واقترب بشكل كبير من مرمى محمد صبحي الذي تمكن من حماية مرماه بشكل جيد.

سجل إبراهيما نداي الهدف الأول في الدقيقة 46 من عمر المباراة من تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى أسوان، لينهي حكم اللقاء الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0.

وفي الدقيقة 52 من عمر المباراة وصل حسام عرفات لاعب أسوان لمنطقة جزاء الزمالك وسدد كرة نحو مرمى محمد صبحي ولكن لم تشكل أي خطورة.

وفي الدقيقة 69 من عمر المباراة سجل الزمالك الهدف الثاني عن طريق متابعة جيدة للاعب أحمد سيد زيزو، ولكن حكم المباراة كان له رأي اخر واحتسب الكرة تسللا.

وطالب لاعبو الزمالك بالعودة لتقنية الـ فار وبالفعل تحدث حكم المباراة لمسؤولي الفار وأشاروا باستكمال اللعب واحتساب الكرة تسللا.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 49 ويستقر في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 31  في المركز الـ 12.

ويضم التشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري –مصطفى شلبي.


وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عطوة – أحمد دحروج

الوسط: رافائيل إياجوا – عماد فتحي – بلال السيد

الهجوم: أحمد خالد – محمد حمدي زكي - حسام عرفات

إبراهيما نداي استاد القاهرة الدولي الدوري الممتاز الدور الدوري الزمالك وأسوان الزمالك بطولة الدوري الممتاز تشكيل الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ