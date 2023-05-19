كيفية غسل الجمعة بالتفصيل.. 10 خطوات تعرف عليها

كيفية الاغتسال يوم الجمعة.. لا تختلف صفة غسل الجمعة عن صفة غسل الجنابة، ويجزئ ذلك أن يستحضر المسلم النية، ثم يزيل النجاسة، ومن ثم يعمم الماء على جميع البدن، وأما ما بطن من الجسد فلا يشترط غسله عند مذهب المالكية والشافعية، أما الحنابلة والحنفية فقالوا بوجوب غسل باطن الجسد، وكيفية الغسل الكامل يبدأ

كيفية الاغتسال يوم الجمعة بالتفصيل

أولا: عند الغسل من الجنابة أو غسل يوم الجمعة لابد من النية، وذلك أن ينوي المسلم الطهارة من الحدث، ثانيا التسمية: وهي أن يقول المسلم «بسم الله الرحمن الرحيم»، ثالثا غسل الكفين ثلاث مرات، والسبب في ذلك أن الكفين هما أداة غرف الماء، رابعا غسل الفرج باليد اليسرى، وذلك لأن الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به، خامسا: تنظيف اليد اليسرى ثم تدليكها بشدة؛ وذلك للقيام بالتخلص مما علق بها من أوساخ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصابون، فهو يقوم مقام التراب، سادسا الوضوء، سابعا غسل القدمين، ثامنا تعميم الماء في أصول الشعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتخليل إن كان الشعر كثيفا؛ حتى يصل الماء إلى منبته، تاسعا: إدارة الماء على الرأس ثلاث مرات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشعر، عاشرا إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرة واحدة، ومن السنة أن يدلك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى.