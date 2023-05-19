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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس الإمارات: علينا تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وبناء شراكات اقتصادية

صدى البلد

أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، دعم بلاده ومساندتها كل خطوة تعزز التوافق والاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال الشيخ منصور بن زايد عقب حضوره أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، إن التعاون والتكامل العربي هو الطريق الأمثل للبناء والتنمية والازدهار في منطقتنا العربية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة، على حسن تنظيم استضافة القمة وحفاوة الاستقبال.

كما قدم شكره إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على جهودها خلال رئاستها الدورة السابقة للقمة العربية، والأمانة العامة للجامعة على إعدادها لهذه القمة، داعيًا الله تعالى أن تتكلل أعمالها بالنجاح، والخروج بنتائج تصب في مصلحة دولنا وشعوبنا.

وأضاف "أنه رغم التحديات الماثلة في المنطقة، إلا أننا نشهد بعض المؤشرات والتطورات الإيجابية التي تبعث على التفاؤل بطي صفحة الخلافات التي شهدتها منطقتنا خلال السنوات الماضية ونالت من استقرارها وأمنها وتنميتها"، مؤكدا أنه من المهم البناء على ما تحقق في هذا المسار ودفعه إلى الأمام".

وقال الشيخ منصور بن زايد: "بهذه المناسبة نرحب بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين أشقائها، وندعو الله عز وجل أن تتجاوز سوريا الظروف التي تمر بها نحو الاستقرار، والوفاق، والبناء، والازدهار".

وأضاف "علينا البناء على هذه الإيجابية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية المستدامة التي ستقودنا إلى تنمية شعوبنا ورخائها وتحسين مستوى جودة حياتها، وفتح أبواب الأمل أمام أجيالنا في مستقبل أفضل".

كما أكد الشيخ منصور بن زايد، أن الوضع في السودان يتطلب من الأخوة السودانيين إعلاء المصلحة العليا للوطن والاحتكام إلى الحوار والتفاهم، لوضع حدٍّ للأزمة التي تعيشها البلاد والانطلاق نحو استكمال استحقاقات مسار الانتقال السياسي، معربا في هذا الإطار عن تقدير دولة الإمارات لجهود المملكة العربية السعودية في رعاية المفاوضات السودانية وتمنياتها لها النجاح في وقف نزيف الدم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

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